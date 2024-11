Susel Paredes afirma que el Gobierno está liderado por los grupos mayoritarios del Congreso: "Dina Boluarte no gobierna nada"

La parlamentaria de la bancada Bloque Democrático Popular Susel Paredes es autora del actual pedido de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. En entrevista para Canal N informó que, hasta la fecha, ha logrado conseguir 13 firmas de las 26 que requiere para poder presentar la moción en Mesa de Partes.

"Se han ido acumulando una serie de razones que indican que la señora Boluarte no está capacitada para ejercer el cargo de presidenta. En mi opinión hay un pacto entre Boluarte y una mayoría congresal (...) La señora miente sistemáticamente y realiza actos de manera irresponsable, por lo que no puede gobernar el país", precisó.

Para que la vacancia pueda ser debatida en el Pleno del Congreso, Susel tendrá que recolectar 52 firmas, algo que la parlamentaria sabe que no logrará conseguir, pero precisó que lo hace con utilidad política. "La gente va a saber quién gobierna con Dina Boluarte porque algunos partidos y congresistas se están alegando del Gobierno mientras más se acercan las elecciones", afirmó.

Susel Paredes considera que Dina Boluarte sería vacada en abril 2025

En otro momento de la entrevista, la parlamentaria aseguró que apenas Dina Boluarte convoqué a elecciones generales para 2026, ya no sería de utilidad para los grupos mayoritarios del Congreso, por lo que no dudarían en vacarla.

"Yo creo que la van a sacar y van a poner a alguien del Congreso que puede ser Salhuana o puede ser otro y continúa el cronograma electoral. Ella se va y no pasa nada, entonces que pasaría si se va ahora o el próximo año, no pasa nada", expresó para luego añadir que "no gobierna Dina. Hace lo que las fuerzas mayoritarias del Congreso le digan".

Por otro lado, Paredes no dudó en decir que los partidos políticos de Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular serían quienes dirigen y dan las órdenes a Dina Boluarte.

Dina Boluarte está protegiendo a Vladimir Cerrón

Para Paredes, el actual Gobierno y la presidenta están protegiendo al prófugo Vladimir Cerrón. Para esta conclusión, la parlamentaria se basa en dos aspectos: ella considera que la PNP tiene las capacidades para ya haberlo capturado y el repentino cambio en las votaciones de los representantes de Perú Libre, quienes ahora blindan a Dina Boluarte, indicarían, para Susel, que hay un favor de por medio.