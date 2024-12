“No me preocupa”: así reaccionaron los congresistas al conocer la nueva investigación fiscal contra Dina Boluarte

La presidenta Dina Boluarte suma una nueva investigación fiscal a su lista. Tras las declaraciones de Alberto Otárola ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el Ministerio Público aperturó indagaciones contra la mandataria por el presunto delito de omisión de funciones o abandono del cargo al ausentarse de su labor presidencial para someterse a un procedimiento quirúrgico (rinoplastia).

Desde el Legislativo no tardaron en pronunciarse y lejos de rechazar el posible abandono del cargo, mostraron indiferencia. Ese fue el caso del congresista Juan Carlos Lizarzaburu. "No me preocupa. Que siga su curso. Si ha cometido algún delito que lo pague. Me da igual lo que se opere", exclamó ante la prensa.

Asimismo, minimizó la búsqueda de una vacancia debido a la cercanía de los próximos comicios. "Que se hagan las investigaciones que corresponden. Imaginemos que todo lleve a un movimiento, los tiempo ya no dan para más. Están esperando una vacancia, pero a dónde llegaríamos con ello. ¿Cuánto se van a adelantar las elecciones? 15 días no más", explicó.

Por su parte, el parlamentario Américo Gonza incentivó a guardar discreción sobre el hecho. "Se tiene que saber la verdad. Parece que hay indicios de que no ha dicho la verdad. Primero hay que determinar si hubo esa operación. Luego, vemos si hubo responsabilidad o no. No adelantemos opinión al respecto", comunicó a los medios.

Ministros negaron presunta ausencia presidencial

En la misma línea que el Congreso, desde el Ejecutivo las impresiones fueron las mismas. El primer ministro, Gustavo Adrianzén, aseguró que la mandataria “nunca ha abandonado sus funciones y mucho menos ha dejado en nadie dicha responsabilidad”.

De la misma forma, el ministro de Educación, Morgan Quero, negó cualquier ausencia presidencial. “La presidenta constitucional de la República estuvo siempre a cargo de todo (…) nunca ha dejado de trabajar, está siempre activa, trabajando, no está ausente, no ha tomado ninguna vacación, no ha tenido ningún espacio de descanso”, comunicó a RPP.

Su par de la cartera de Salud, César Vásquez, hizo lo propio: “A mí no me consta, no tengo la certeza de que la presidenta se haya operado. Yo no he visto, ni he sido informado de alguna cirugía durante el ejercicio profesional como presidenta, cuando yo ya estaba como ministros. Lo que sí me consta, y lo dejo en claro, es que la presidenta nunca dejó de realizar sus funciones”, dijo a la prensa.