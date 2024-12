Génnesis y Josetty Hurtado, hijas del conocido animador de televisión Andrés Hurtado 'Chibolín', no comparecerán ante la Fiscalía en el marco de la investigación por tráfico de influencias y lavado de activos que involucra a su padre. Su abogado, Elio Riera, ha confirmado que tienen el derecho legal de abstenerse de declarar.

"Ellas, por mantener un vínculo familiar, se encuentran en la posibilidad de abstenerse a declarar y lo anuncio aquí porque no lo había hecho antes. Nosotros ante Fiscalía vamos a proporcionar el sometimiento a este derecho: no vamos a declarar porque la ley nos permite eso", anunció el abogado de Andrés Hurtado para RPP, quien adelantó que harán caso omiso a la citación programada para el 16 de diciembre.

La decisión de no declarar se produce en un contexto donde la Fiscalía investiga posibles delitos de lavado de activos relacionados con el animador. Riera también exigió que la Fiscalía presente pruebas concretas sobre las acusaciones que involucran a sus clientas, quienes son empresarias e influencers en Estados Unidos.

En este contexto, se ha citado a sus hijas como testigos, especialmente en relación con envíos de dinero que habrían sido realizados hacia Estados Unidos. Uno de los puntos destacados en la investigación es una transferencia de 6 mil dólares a la cuenta de Génnesis Hurtado, información que fue revelada por el programa 'Cuarto Poder'.

Riera también cuestionó la falta de pruebas que sustenten las acusaciones contra sus clientas. "Si me van a colocar una noticia periodística, con todo el respeto del mundo que me merece el señor Mina, que me digan por qué. ¿Cuál es la transferencia? ¿Cuál es el váucher?", expresó. El abogado instó a la Fiscalía a demostrar la veracidad de las acusaciones antes de requerir la presencia de sus clientas.

El abogado Riera defendió la integridad de sus clientas, afirmando que son empresarias e influencers en Estados Unidos. "Si hubieran cometido algo irregular, ¿USA les habría dado la ciudadanía? No, pues", enfatizó.

Tesorero de Andrés Hurtado realizaba millonarios depósitos a Josetty Hurtado: "En julio y diciembre era un poco más"

Abraham Mina, empresario cercano del presentador Andrés Hurtado, reveló que realizaba grandes transferencias a Josetty Hurtado, hija de Chibolín. En esa línea, explicó que las grandes cantidades de dinero se depositaban en la cuenta bancaria de la influencer, garantizando que estas transacciones eran registradas. Sin embargo, también mencionó que en varias ocasiones optó por métodos alternativos para realizar otros envíos, como el uso de servicios de mensajería en moto, con el fin de eludir controles fiscales y facilitar las entregas.

“Cada mes había gastos que cubrir, tanto del programa como asuntos personales de Andrés. Los depósitos para las hijas de Andrés, que viven en Estados Unidos, podían ser de hasta 2,000 dólares mensuales, pero en meses como julio o diciembre, la cantidad subía a 10,000 dólares o más”, detalló Mina.