La hija mayor de Chibolín, Josetty Hurtado, ha estado en el centro de la polémica tras recibir cuestionamientos sobre su estilo de vida lujoso. A través de sus redes sociales, publicó fragmentos de un informe del programa de Beto Ortiz, donde señala varias "incoherencias" y "mentiras" presentadas en el reportaje. Además, indicó que está "tomando nota", lo que ha llevado a sus seguidores a especular sobre posibles acciones legales.

Recientemente, Josetty también se pronunció sobre la situación legal de su padre, Andrés Hurtado, quien enfrenta prisión preventiva de 18 meses por acusaciones de cohecho activo y tráfico de influencias. La influencer, criticada por su estilo de vida lujoso en Estados Unidos, afirmó conocer "su verdad" y prefirió mantener lo negativo alejado de sus plataformas. Esta controversia se agrava con la denuncia de un empresario que afirma haber depositado 100 mil dólares a su nombre durante la pandemia, lo que genera más incertidumbre sobre su rol en los problemas legales de su padre.

Josetty Hurtado desmiente informe de Beto Ortiz: "Tomando nota de todas las mentiras"

La maquilladora Josetty Hurtado, hija mayor de Andrés Hurtado, ha decidido responder directamente a las acusaciones sobre su estilo de vida, en particular a un informe emitido el 17 de septiembre en el programa 'Beto a saber', conducido por Beto Ortiz. Josetty señaló fragmentos de este informe que se refieren a una supuesta vivienda valorada en más de un millón de dólares en la famosa calle Rodeo Drive, conocida por ser una de las más caras y albergar tiendas de reconocidas marcas de lujo, desmintiéndolo categóricamente. Además, el informe menciona que vive en Miami, algo que ella ha negado, afirmando que en realidad reside en Los Ángeles y que las imágenes mostradas en el informe no corresponden a los lugares mencionados.

Josetty Hurtado ha dejado en claro su posición sobre las acusaciones que la rodean. En respuesta a ese informe que cuestiona su estilo de vida, enfatizó: "Yo no vivo en Rodeo Drive. Solo hay tiendas ahí, y las casas no cuestan medio millón; comienzan alrededor de 5 millones." Además, desmintió la afirmación de que reside en Miami, aclarando: "No vivo en Miami; rentaba hace 12 años. Y esas imágenes son de apartamentos en Los Ángeles." Con una actitud decidida, concluyó su mensaje diciendo: "Estoy tomando nota de todas las mentiras".

Josetty Hurtado responde fuertemente a informe de Beto Ortiz. Foto: Instagram

Josetty Hurtado se pronuncia por la prisión preventiva de su padre Chibolín

Después de la orden de prisión preventiva emitida contra Andrés Hurtado, Josetty Hurtado utilizó su cuenta de Instagram para compartir sus sentimientos sobre las críticas que ha recibido. La actriz peruana expresó: “Ya me voy a dormir, pero sin antes quería agradecer a todas las personas que me entregan todo su amor.” Aunque no se adentró en los detalles del caso judicial que afecta a su padre, Josetty destacó su esfuerzo por mantenerse al margen de las controversias en las redes sociales.

En sus historias, Josetty admitió que, a pesar de sus intentos por no dejarse afectar por lo que se dice de ella, hay comentarios que sí logran impactarla emocionalmente. “Sí, definitivamente, hay cosas que te pueden afectar”, comentó la influencer, quien también decidió alejarse de aquellos que no le desean el bien. “Yo sé mi verdad,” aseguró, lo que muchos interpretaron como una defensa implícita ante las críticas sobre la situación de su padre y su estilo de vida lujoso en el extranjero.