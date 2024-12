Real Madrid se estrelló este miercoles 4 de diciembre en el Estadio de San Mamés por LaLiga EA Sports. Los de Carlo Ancelotti perdieron 2-1 ante el Athletic Club por una nueva jornada más del fútbol español y quedaron a 4 puntos del Barcelona con un partido menos. Uno de los jugadores que fue señalado tras la deerrota fue Kylian Mbappé. El delantero francés falló un nuevo penal que podía empatar el encuentro de manera parcial antes del gol de Bellingham. El galo a tenido dos penalti en los últimos tres juegos y no ha podido marcar. Pese a ello, el técnico del cuadro blanco le mostró su respaldo.

En conferencia de prensa, Carlo Ancelotti aseguró que Mbappé está triste y decepcionado por la ocasión errada ante Athletic Club y aseguró que se le tiene que dar un poco de tiempo para poder terminar de adaptarse.

Carlo Ancelotti se refirió a Kylian Mbappé tras fallar penal en derrota del Real Madrid

El entrenador del conjunto blanco precisó que no ha podido hablar con el atacante francés, pero que igual lo notó triste y decepcionado por desaprovechar una nueva ocasión desde los doce pasos. Asimismo, aseguró que él no evalúa a un futbolista por un penal.

"No he hablado con Mbappé. Ha sido una partido luchado y competido. Cuando empatamos el juego pensamos en tener el control, pero pequeños detalles nos han penalizado esta noche. Hemos fallado el penal, pero yo no tengo que evaluar el partido de un jugador por un penalti, porque a veces se marca y otras veces no. Obviamente está triste y decepcionado, pero hay que seguir", declaró ante los medios.

Ancelotti manifestó, además, que el jugador de 25 años no está mostrando su mejor versión, pero que necesita de tiempo para que pueda acoplarse de la mejor manera al equipo.

"Seguramente no está en su mejor nivel pero hay que darle tiempo para adaptarse. Ya ha marcado 10 goles, lo puede hacer mejor. Obviamente está trabajando para hacerlo mejor. (...) Seguimos en la pelea, en la lucha, podíamos sacar un resultado mejor pero estamos ahí. Tenemos que pensar en lo que viene pronto. Los que tiran penaltis son tres: Bellingham, Vinicius y Mbappé", indicó.

Así fue el penal que falló Kylian Mbappé en el Real Madrid vs Athletic Club

La jugada ocurrió al minuto 67 de la etapa complementaria. El delantero galo remató a la derecha del arco, pero el arquero Julen Agirrezabala adivinó el disparo.