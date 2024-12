Una nueva declaración en el caso Cócteles, por el cual se investiga a la excongresista y líder fujimorista Keiko Fujimori, ha salido a la luz. Mauro Matos sería el nombre del testigo que detalló el 'modus operandi' mediante el cual el partido Fuerza Popular habría recibido donaciones no declaradas ni reconocidas por sus supuestos aportantes.

En declaraciones ante las autoridades que llevan el proceso judicial, Matos aseguró que nunca realizó aportes monetarios a la organización política fujimorista: "Nunca aporté ni un centavo al partido Fuerza Popular", indicó.

No obstante, el testigo afirmó que tenía conocimiento de haber sido incluido en la lista de aportantes. En su declaración, Matos señaló que fue persuadido por su hijo, simpatizante del fujimorismo, para firmar el recibo de un supuesto aporte al partido político. Además, confesó que no fue el único en simular esta donación, ya que su esposa también accedió a realizar dicho acto.

"Sí, tengo conocimiento (…) En ese año, en los primeros días de abril, mi hijo me pidió que lo apoyara firmando un recibo como aporte para el partido del cual era simpatizante. En un primer momento, me negué, porque no era correcto. Pero luego me dijo: 'Pa, no va a pasar nada, solo tienes que firmar un recibo', y así lo hice. (...) También lo hice porque mi esposa también lo había hecho", declaró.

El testigo concluyó su participación indicando que el monto por el que habría firmado el aporte 'fantasma' fue de US$ 40,000: "Soy muy aficionado a registrar fechas significativas para mí: el 6 de abril de 2011 firmé un recibo que solo indicaba el monto de US$ 40,000. El resto era información que estaba en blanco". Esta acusación se suma a las evidencias sobre el modus operandi del financiamiento de Fuerza Popular, que habría presentado falsas donaciones para justificar montos de financiamiento ilícito utilizados en la campaña presidencial de la hija del exdictador Alberto Fujimori en 2011.

Keiko Fujimori: ¿Qué es el caso Cocteles?

El llamado "Caso Cócteles" gira en torno a un proceso judicial que involucra a Keiko Fujimori, la líder del partido Fuerza Popular en Perú. Este caso aborda presuntas actividades de lavado de activos que habrían sido encubiertas mediante eventos de recaudación de fondos conocidos como "cócteles", organizados durante las campañas presidenciales de Fujimori. Según las investigaciones, en estos eventos se habrían recibido importantes sumas de dinero, parte de las cuales presuntamente provendrían de la constructora brasileña Odebrecht y de otras fuentes no declaradas oficialmente.

Cronología del caso Cócteles

La cronología del "Caso Cócteles", que involucra a Keiko Fujimori, es compleja y abarca varios años de investigaciones y procedimientos judiciales:

2017: La investigación toma forma con las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, quienes implican a Fuerza Popular en la recepción de fondos ilícitos para las campañas electorales.

2018: Se intensifican las acciones legales con allanamientos y la detención preliminar de Keiko Fujimori el 10 de octubre. Posteriormente, es liberada por una decisión de la Segunda Sala de Apelaciones el 17 de octubre. No obstante, el fiscal José Domingo Pérez solicita 36 meses de prisión preventiva en octubre, que se debaten y finalmente se confirman a finales de mes.

2021: En marzo, el fiscal Pérez solicita una pena de 30 años y 10 meses contra Fujimori por lavado de activos, organización criminal, obstrucción a la justicia y falsa declaración.

2024: Se programa el inicio del juicio oral para el 1 de julio, con el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional a cargo del caso, enfocándose en las acusaciones de lavado de activos y organización criminal​