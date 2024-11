La Municipalidad de Lima, a través de la gestión de Rafael López Aliaga, concretó una donación de 90 vagones y 19 locomotoras de Estados Unidos que servirán para el traslado de miles de personas en el tramo Lima-Chosica. Si bien la donación le estaría generando un ahorro de US$800 millones al Estado peruano, el traslado y armado de las locomotoras generaría un gasto de más de US$24 millones.

De acuerdo con una investigación del programa 'La Encerrona', Juan de Dios Olaechea y Rafael López Aliaga formaron parte del Consorcio Ferrocarriles del Perú en 1990, la cual obtuvo una licitación para operar las principales líneas férreas del país. A pesar del claro vínculo laboral que compartieron, Olaechea ha usado su cuenta oficial de X (antes Twitter) para decir que "nunca he sido socio del alcalde de Lima, nunca hemos tenido relación financiera, directa o indirectamente".

PUEDES VER: Congreso envía al Gobierno la ley que deroga la detención preliminar en casos de no flagrancia

Los descargos de Juan Olaechea

A través de X, el responsable directo de las negociaciones para la adquisición de los 19 trenes diésel-eléctricas alegó que estaba siendo víctima de ataques personales en su contra en relación con la donación de Estados Unidos.

"Nunca le he cobrado un sol por poner mi experiencia y conocimientos para tener un transporte digno, económico y de calidad. Reto a los que buscan sembrar dudas con falsas 'primicias' y tendenciosas insinuaciones a que demuestren una sola transferencia de dinero entre el alcalde de Lima y el suscrito en los últimos 68 años. No lo encontrarán, les aseguro porque no existen", escribió.

Juan Olaechea brinda sus descargos luego de que saliera investigación sobre supuesto favorecimiento por donación de trenes de Estados Unidos. Foto: X

Asimismo, se refirió a su participación, hace 25 años, en el Consorcio Ferrocarriles del Perú. "Ignoran que consorciarse es solo cumplir exigencias de bases de licitaciones abiertas y transparentes. No significan ninguna vinculación accionaria ni ser socios", precisó.

PUEDES VER: Gobierno se mantiene firme en la compra de 24 aviones de guerra

Por otro lado, explicó que en 2013 presentó un proyecto de tren para Lima-Chosica, pero muchos gobiernos le dieron la espalda. Fue recién, el año pasado, que el alcalde López Aliaga le llamó para decirle que su proyecto se encontraba dentro de su plan de Gobierno.

"Obviamente, como lo haría cualquier peruano de bien y como concesionario de esta vía, acepté cooperar y poner mis más de 30 años de experiencia. Mi rechazo absoluto a esta campaña malévola de quienes lanzan ataques, sea por inquina política, ignorancia u otros oscuros intereses. Les pido que no sean ligeros, que profundicen y se informen de temas técnicos y luego comuniquen", puntualizó.