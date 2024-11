El congresista no agrupado Carlos Zevallos impulsó una moción de censura contra el ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Javier Demartini Montes, por las presuntas irregularidades en el programa Qali Warma. Un reportaje del programa Punto Final reveló que la empresa proveedora Frigoinca, habría distribuido conservas que contenían carne de caballo, según análisis biomoleculares. A raíz de ello, 20 menores beneficiarios del programa del Estado resultaron intoxicados.

Por este mismo motivo, paralelamente la bancada Somos Perú presentó una moción de interpelación contra el titular del Midis. Sin embargo, el pedido de censura ingresó primero, por lo que el Pleno deberá priorizarlo, según explicó Zevallos a Canal N.

“Han entrado casi al mismo tiempo, solo que la censura entró antes y, por orden de llegada, tendrá que tratarse primero. Lo más probable es que se vea la próxima semana”, indicó.

Asimismo, sustentó el pedido de censura alegando que Demartini no ha demostrado ser capaz de su cargo. "De los ministros es el que ha durado más tiempo. Necesitamos que ya no esté en la cartera porque no está a la altura del cargo ni de las circunstancias. Esperamos que la Mesa Directiva dé cuenta el día de hoy y en la siguiente sesión del Pleno ya se vote porque esto va directo a la votación de censura ya no hay interpelación ni nada”, manifestó.

Somos Perú impulsó moción de interpelación

Respecto a la moción de interpelación presentada por Somos Perú, esta incluirá un pliego de 14 preguntas que buscan obtener respuestas acerca del caso de las conservas "Don Simón" en el programa Qali Warma.

Entre las preguntas que se formularían al ministro destacan la responsabilidad del MIDIS en la supervisión de proveedores, las medidas adoptadas ante los casos de intoxicación y la continuidad de contratos con empresas cuestionadas. Asimismo, se solicita información sobre las acciones legales iniciadas contra los funcionarios implicados.

Vale mencionar que los parlamentarios cuestionan la gestión de Julio Demartini desde 2022, señalando la falta de mecanismos de fiscalización y posibles omisiones en la exclusión de proveedores con antecedentes negativos. La moción enfatiza la necesidad de esclarecer su conocimiento respecto a las malas prácticas de Frigoinca.

Julio Demartini descarta renunciar a su cargo

Por su parte, el titular del Midis descartó renunciar a su cargo, pese a los múltiples cuestionamientos. “Cuando ocurren estas cosas, todos piden la cabeza del ministro. Mi responsabilidad es trabajar hasta donde me lo permita el encargo de la presidenta (Dina Boluarte)”, declaró a RPP.

Asimismo, aseguró que su labor estará dirigida en enmendar los errores relacionados al programa Qali Warma. “Por eso estoy reestructurando el programa; por eso nosotros, desde el año pasado, dijimos que, como está, ya no funciona, no da la garantía”, agregó.