El entusiasmo de los fanáticos no tardó en hacerse sentir, ya que las votaciones para los MAMA Awards 2024 comenzaron de inmediato tras el anuncio de los nominados. Con categorías como Mejor Artista Masculino, Femenino, Mejor Grupo y Canción del Año, los seguidores tienen la oportunidad de apoyar a sus artistas favoritos y contribuir a su éxito. Este año, artistas como Jungkook, Enhypen, Stray Kids y NewJeans se destacan como los grandes favoritos, prometiendo una competencia emocionante y llena de sorpresas en esta celebración de la música y el talento coreano.

Este año, varios miembros de BTS, como Jungkook, y grupos como Stray Kids y NewJeans, están nominados en diversas categorías, tanto como solistas como en agrupaciones. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre las votaciones y cómo puedes apoyar a tus artistas favoritos.

¿Cómo VOTAR en la categoría Visa Fans' Choice of the Year en los MAMA Awards 2024?

Esta edición de los premios presenta una nueva categoría: Visa Fans' Choice of the Year, donde puedes apoyar a tu grupo o artista favorito. Para participar, solo necesitas instalar la aplicación Mnet Plus, buscar la categoría correspondiente y emitir tu voto. ¡No pierdas la oportunidad de hacer que tu favorito brille!

Los 20 artistas más votados en las categorías 'Fans’ Choice Masculino' y 'Fans’ Choice Femenino avanzarán a la segunda etapa de votaciones, que se llevará a cabo del 1 de noviembre al 15 de noviembre. Durante este período, los fanáticos tendrán la oportunidad de emitir sus votos finales para determinar quiénes serán los ganadores de estas categorías tan importantes.

Los MAMA Awards se llevarán a cabo en dos eventos principales: el 21 de noviembre en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos, y los días 22 y 23 de noviembre en el Kyocera Dome en Osaka, Japón. Este gran evento contará con la participación de reconocidos artistas del K-pop, quienes subirán al escenario para brindar actuaciones espectaculares.

¿Dónde votar para los MAMA Awards 2024?

Existen varias plataformas disponibles para votar en los MAMA Awards 2024. La principal es la aplicación oficial de Mnet Plus, una plataforma global especializada en K-pop, donde los usuarios pueden votar por sus artistas favoritos de manera gratuita. Además, las votaciones también se podrán realizar a través de las redes sociales, específicamente en X (anteriormente Twitter), utilizando el hashtag oficial de votación: #2024MAMAVOTE.

Para votar en X, solo debes usar la estructura de voto oficial. Por ejemplo: 'I vote #Jungkook for Fans' Choice - Male Award #2024MAMAVOTE' o 'I vote #StrayKids for Fans' Choice - Group Award #2024MAMAVOTE'. Es importante asegurarse de seguir las instrucciones correctamente para que tu voto sea válido.

Además, las reproducciones de canciones en Spotify también cuentan como votos en la categoría 'Worldwide Fans' Choice'. Solo necesitas escuchar más de 30 segundos de las canciones de los artistas nominados dentro de la playlist oficial creada por Spotify para los MAMA Awards 2024.

Foto: Manet

Pasos para votar por tu artista favorito

Si quieres asegurarte de que tu artista favorito del K-pop reciba el máximo apoyo, sigue estos pasos para votar correctamente:

Descargar la aplicación Mnet Plus : la plataforma es compatible con todos los dispositivos y está disponible para su descarga gratuita. Una vez instalada, deberás crear una cuenta si no tienes una ya.

: la plataforma es compatible con todos los dispositivos y está disponible para su descarga gratuita. Una vez instalada, deberás crear una cuenta si no tienes una ya. Accede a la sección de votaciones : dentro de la aplicación, busca el banner de los MAMA Awards 2024 y selecciona la pestaña de votaciones. Ahí podrás ver la lista completa de nominados y sus respectivas categorías.

: dentro de la aplicación, busca el banner de los MAMA Awards 2024 y selecciona la pestaña de votaciones. Ahí podrás ver la lista completa de nominados y sus respectivas categorías. Vota por tu artista : selecciona a tu artista favorito en cada una de las categorías y confirma tu voto. Recuerda que solo podrás votar una vez al día por cada nominación. Además, asegúrate de revisar todas las categorías para no perder la oportunidad de apoyar a tus ídolos.

: selecciona a tu artista favorito en cada una de las categorías y confirma tu voto. Recuerda que solo podrás votar una vez al día por cada nominación. Además, asegúrate de revisar todas las categorías para no perder la oportunidad de apoyar a tus ídolos. Participa en las votaciones en redes sociales : aparte de la aplicación, también puedes votar en X usando los hashtags oficiales. Asegúrate de que el nombre del artista y la categoría estén correctamente mencionados para que el voto sea contabilizado.

: aparte de la aplicación, también puedes votar en X usando los hashtags oficiales. Asegúrate de que el nombre del artista y la categoría estén correctamente mencionados para que el voto sea contabilizado. Escucha las canciones en Spotify: si deseas apoyar aún más a tu grupo favorito, reproduce sus canciones en la playlist oficial de los MAMA Awards en Spotify. Asegúrate de escuchar al menos 30 segundos de cada canción para que cuente como un voto válido.

Con estas opciones, votar por Jungkook, Stray Kids, NewJeans y muchos más será sencillo y directo. Recuerda que los MAMA Awards no solo premian a los mejores artistas del K-pop, sino que también ofrecen una oportunidad única para que los fanáticos de todo el mundo participen en la elección de sus favoritos.

Foto: X/difusón

Lista completa de los nominados a los premios MAMA Awards 2024

Artista masculino

Jung Kook (BTS)

JIMIN (BTS)

BAEKHYUN (EXO)

TAEMIN (SHINee)

Lim Young Woong

Artista femenino

JENNIE (BLACKPINK)

IU

Nayeon (TWICE)

YUQI ((G)I-DLE)

TAEYEON

Jennie y los integrantes de Stray Kids. Foto: difusión

Grupo femenino

(G)I-DLE

LE SSERAFIM

NewJeans

aespa

IVE

Grupo masculino

TXT

SEVENTEEN

NCT Dream

Stray Kids

ENHYPEN

Nuevo artista femenino

ILLIT

BABYMONSTER

MEOVV

QWER

UNIS

YOUNG POSSE

Nuevo artista masculino

NOWADAYS

TWS

NCT WISH

AMPERS&ONE

ALL(H)OURS

82MAJOR

Interpretación vocal en solitaria

BIBI – 'Bam Yang Gang'

IU – 'Love Wins All'

Lee Mu Jin – 'Episode'

Lim Young Woong – 'Warmth'

Taeyeon – 'To. X'

IU. Foto: X

Interpretación vocal grupal

(G)I-DLE – 'Fate'

AKMU – 'Hero'

DAVICHI – 'A very personal story'

PLAVE – 'Way 4 Luv'

Red velvet – 'Cosmic'

Mejor categoría

NewJeans – 'Supernatural'

ILLIT – 'Magnetic'

RIIZE – 'Impossible'

Taemin – 'GUILTY'

aespa – 'Supernova'

LE SSERAFIM – 'CRAZY'

Coreografía performance masculina grupal

TWS – 'Plot twist'

ENHYPEN – 'Sweet Venom'

Stray Kids – 'LALALALA'

SEVENTEEN – 'God of Music'

RIIZE – 'Love 119'

NCT 127 – 'Fast Check'

Coreografía performance femenina grupal

NewJeans – 'How Sweet'

LE SSERAFIM – 'EASY'

IVE – 'Baddies'

ILLIT – 'Magnetic'

aespa – 'Supernova'

(G)I-DLE – 'Super Lady'

Performance masculina en solitario

TAEYONG – 'TAP'

TAEMIN – 'Guilty'

KEY – 'Pleasure Shop'

Jung Kook – 'Standing Next to You'

JIMIN – 'Who'

Performance femenino en solitario

YUQI (G)I-DLE – 'FREAK'

SUNMI – 'Balloon in Love'

Nayeon (TWICE) – 'ABCD'

JENNIE – 'You & Me'

HWASA – 'NA'

Mejor banda performance

QWER – 'T.B.H'

N.Flying – 'Into You'

LUCY – 'The knight who can’t die and the silk cradle'

HYUKOH, Sunset Rollercoaster – 'Young Man'

DAY6 – 'Welcome to the Show'

Mejor video musical

SEVENTEEN – 'MAESTRO'

K.Will – 'No Sad Song For My Broken Heart'

IVE – 'HEYA'

IU – 'Love Wins All'

aespa – 'Armageddon'

Jimin de BTS. Foto: BligHit

Mejor banda sonora

TAEYEON – 'Dream' (Welcome to Samdal-ri OST)

Roy Kim – 'Whenever, Wherever' (My Demon OST)

LEE CHANGSUB – 'Heavenly fate' (A Not So Fairy Tale OST)

ECLIPSE – 'Sudden Flower' (Lovely Runner OST)

Crush – 'Love You With All My Heart' (Queen of Tears OST)

Mejor colaboración

ZICO – 'SPOT!' Feat. JENNIE

Sung Si Kyung, Naul – 'Even for a moment'

Lee Young Ji – 'Small girl' Feat. D.O.

Jay Park – 'Taxi Blurr' Feat. NATTY of KISS OF LIFE

GroovyRoom – 'Yes or No' Feat. HUH YUJIN of LE SSERAFIM, Crush

Mejor Rap & Hip Hop performance

ZICO – 'SPOT!' Feat. JENNIE

RM – 'LOST!'

Leellamarz – 'Boys Like Girls' Feat. Gist, Jayci yucca

Lee Young Ji – 'Small girl' Feat. D.O.

DEAN – “DIE 4 YOU”

Mejor álbum del año

‘2′ – (G)I-DLE

‘Hello, World’ – BAEKHYUN

‘SEVENTEENTH HEAVEN’ – SEVENTEEN

‘GOLDEN’ – Jung Kook

‘The Name Chapter: FREEFALL’ – TXT

‘Armageddon’ – aespa

‘THE WORLD EP FIN: WILL’ – ATEEZ

‘ROMANCE: UNTOLD’ – ENHYPEN

‘I’VE MINE’ – IVE

‘EASY’ – LE SSERAFIM

‘Fast Check’ – NCT 127

‘DREAM()SCAPE’ – NCT Dream

‘RIIZING’ – RIIZE

‘ROCK-STAR’ – Stray Kids

‘With YOU-th’ – TWICE

‘MELTING POINT’ – ZB1

Fans’ Choice Male

8TURN

AB6IX

ASTRO

ATBO

ATEEZ

B1A4

Baekhyun

BamBam

B.D.U

BOYNEXTDOOR

CRAVITY

DAY6

D.O.

ENHYPEN

EPEX

EVNNE

FTISLAND

Hui

j-hope

Jimin

Jungkook

JUST B

Key

NCT 127

NCT DREAM

NCT WISH

ONEUS

P1Harmony

PLAVE

RIIZE

RM

SEVENTEEN

Stray Kids

Super Junior

Taemin

TEMPEST

THE BOYZ

THE NEW SIX

TIOT

TREASURE

TWS

TXT

V

WayV

WOODZ

Xdinary Heroes

xikers

YOUNITE

ZEROBASEONE

Zicco

Fans’ Choice Female