RMP, señala un artículo del Diario La República que salió el día de ayer que dice que los fiscales ya no podrán dictar detención preliminar de ningún investigado salvo en caso de flagrancia. Esta ley ha pasado a manera de "contrabando", ya que el miércoles 6 de noviembre se aprobó una norma por la que los policías ni militares puedan ser sometidos a prisión preliminar o preventiva y con ello, el legislador Waldemar Cerrón, logró que pasara uno suyo que eliminaba la detención preliminar.

"No había prisión preventiva para los Policías, lo nuevo es que Waldemar Cerrón logró que a este proyecto se acumulara uno suyo y lo que proponía es que la detención preliminar ya no exista salvo en caso de flagrancia, ¿qué es la detención preliminar? es una detención corta", señaló.

Exdirectivo de Obrainsa confesó que dio 1 millón de soles en coima a Martín Vizcarra

La abogada Palacios, habló acerca de las declaraciones del día de ayer que dio Tejada, el exdirector de la empresa Obrainsa. Tejada, rindió su declaración ante la fiscal y explicó cómo le entregó el dinero al expresidente Martín Vizcarra por la adjudicación de los proyectos. Pero, resaltó que al Ministerio Público le falta probar dónde está el dinero, y qué se hizo. Así que hasta que no puedan demostrarlo, difícilmente puede ser declarado culpable el exmandatario.

"Pero falta la otra mitad, probar que Vizcarra recibió, y hasta ahora la Fiscalía, en 4 años, no ha podido acreditar que Vizcarra recibió, ¿dónde está la plata? Le dan 1 millón de soles y no está, falta la mitad del delito, todavía", comentó.

Vigilante de condominio Mikonos confirma que no ingresó ningún auto presidencial

RMP, habla del caso del cofre de la presidenta, es que este fin de semana el vigilante del condominio dijo que nunca vio el auto presidencial ingresando a Mikonos; sin embargo, aún no se ha hecho una inspección ocular que ya se ha pedido para que se reconstruyan los hechos.

"No quieren que se sepa, el Congreso no le ha dado facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización y el señor Burgos se va a tener que contentar con que vengan y le den testimonios que serán interesantes pero no pueden levantar secreto tributario, bancario ni pedir escuchas telefónicas", subrayó.

Agustín Lozano no quiere ser investigado por organización criminal

La abogada Rosa María Palacios, habló sobre el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol y comentó que se está intentando acoger a una ley promovida por el Congreso para no ser juzgado como debería.

"El Congreso ha logrado que varias personas imputadas por organización criminal se presenten ante el Poder Judicial y digan que no lo pueden investigar ni procesar por organización criminal. Acuérdense del clan Orellana, absuelto la semana pasada con la norma ya modificada, norma que el Congreso no quiere derogar y que tiene que derogar por el daño que está causando", sentenció.