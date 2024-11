RMP sobre situación legal de Nicanor Boluarte: "No olvidar que actuó en complicidad con Dina Boluarte"

Nicanor Boluarte se encuentra no habido luego de que se ordenara su detención preliminar. Foto: La República

La periodista Rosa María Palacios calificó de "tardía" la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, quien el martes 19 de noviembre ordenó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar y Zenovia Griselda Herrera Vásquez, involucrados en el caso Los Waykis en la sombra.

"El señor juez pudo hacer las cosas de una manera diferente. El domingo pudo decir: 'bueno, les voy adelantar mi resolución, se impone prisión preventiva de 36 meses, pueden apelar (...) Señores en la sala procedan inmediatamente a la detención de los presentes', pero no hizo eso. Le ganó el ego, como hemos contado varias veces, el juez Cahuancho tiene fama de ser 'juez canero'", expresó Palacios.

Nicanor Boluarte actuó en complicidad con la presidenta

La periodista citó el tweet de Ángel Páez, quien detalló que durante el juicio, el juez para sustentar la detención preliminar de Nicanor Boluarte mencionó reiteradas veces la actuación en complicidad con su hermana, la presidenta Dina Boluarte.

Carhuancho precisó que si bien Nicanor no cuenta con movimientos migratorios desde 2018, su vinculación con la jefa de Estado facilitaría que pueda fugarse del país.

Además, el Código Civil establece que cuando una persona tiene un vínculo parentesco con alguien que se encuentra prófugo de la justicia y lo ayuda, no podría ser procesada por Excusa absolutoria. "Si la señora presidenta ayuda a su hermano a escapar, nuestro Código Penal excusa de esa conducta", precisó RMP.

Ley 32138 podría liberar a Nicanor Boluarte

De acuerdo con la también abogada, la prisión preventiva contra Nicanor sería levantada en pocos meses, "por cortesía del actual Congreso", alegó.

Al igual que lo sucedido en el caso Los Galácticos del Fútbol, donde la Sala de Apelaciones revocó la detención preliminar dictada por el juez Richard Concepción contra Agustín Lozano, presidente de la FPF; lo mismo sucedería en el caso del hermano de Dina Boluarte.

"Esta ley modifica la ley procrimen organizado. Al señor Lozano al igual que al señor Nicanor se les persigue por tráfico de influencias, que es un delito que tiene una pena menor y los delitos que tienen una pena de menor o que no generan una cadena de valor económico no son crimen organizado, por lo que tienen una pena menor y, por lo tanto, no tienes que estar en prisión preventiva", explicó RMP.

En conclusión, osa María indica que gracias al Congreso, por más que el juez Richard Concepción haya decidido no aplicar la Ley 32128, la Sala de Apelaciones sí la aplicará.