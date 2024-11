Jaime Chincha sobre clases virtuales por APEC: "El que tuvo la idea de encerrar a todos es el premier Adrianzén"

En 'Del hecho al dicho', Jaime Chincha comenta acerca del foro APEC y cómo está afectando a los escolares y padres de familia al no tener cómo supervisar a los niños o al no tener las herramientas tecnológicas necesarias para poder desarrollar una educación a distancia de manera adecuada. Asimismo, puntualiza en que el Gobierno ha tomado una decisión pensada pues esto no tiene justificación ni argumento.

"El costo es alto, yo camino hacia acá y he visto una ciudad ligeramente despoblada pero sí hay un impacto en la educación y acá tenemos que detenernos porque si bien es cierto, es importante el foro Asia Pacífico conocido como APEC, también es importante la educación de nuestros niños y niñas, se ha mandado sin ninguna justificación a los escolares a sus casas a hacer educación virtual y lo que el Gobierno no ha pensado es que a los pequeños se les ha despertado el trauma del Covid 19", sentenció.

"La idea de encerrar a todos es de Adrianzén"

Jaime Chincha, dijo que según fuentes cercanas a él, sería el ministro Gustavo Adrianzén quien tuvo la idea de mandar a clases virtuales en lo que dura el APEC y enfatizó en que la educación virtual no es lo mismo que una educación presencial, es frustrante. Además resaltó que 6 de cada 10 familias no tiene buena o ninguna conexión a internet y recordó que ningún país que ha sido sede de APEC ha mandado a escolares a clases virtuales.

"Según nuestras fuentes, quien tuvo la idea de encerrar a los niños, a las niñas, de mandar a mucha gente al teletrabajo, no todos los oficios se hacen a través del teletrabajo, pero quien tuvo esa idea, ideota, es el premier Adrianzén, él fue, el fue quien dijo mejor los encerramos porque tenemos que dar una buena imagen", señaló.

"No hay mucha gente con internet"

En la segunda parte del programa, Chincha entrevista a Abilia Ramos, presidenta de la Red de Ollas Comunes de SJL y ella menciona que cuando un candidato está postulando propone muchas cosas pero luego se olvidan.

"No hay mucha gente con internet, no cuentan con una laptop, la realidad de ahora es esa, hay que pagar para tener internet, y si sale padre y madre a trabajar, mamá tiene que quedarse para acompañar y si hay 4 niños o 3 niños, prestarse un celular para hacer las tareas y también los profesores tienen que adecuarse a hacer las clases en relación a cómo están los niños ", dijo bastante preocupada.

Ramos hizo hincapié en que no es una medida acorde con la realidad que se vive en nuestro país donde muchos padres de familia tienen oficios que no se pueden realizar desde casa y muchos otros no tienen con quien dejar a sus hijos.

"Un papá ambulante, una mamá ambulante, tiene que ir a trabajar porque vive del día a día, creo que las autoridades debieron planificar mejor, ¿qué hacen encerrando a los niños? (...) aunque dijo el señor ministro que es para estar en familia, no señor ministro, no es esa la realidad", sentenció.