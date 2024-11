La presidenta Dina Boluarte y el monarca Hassanal Bolkiah firmaron un acuerdo bilateral mediante un memorándum de entendimiento entre Perú y Brunéi. Durante el encuentro, la mandataria otorgó al sultán de Brunéi el Gran Collar de la Orden El Sol del Perú, el reconocimiento más alto del Estado peruano. Boluarte expresó sentirse honrada de poder condecorar al máximo representante de la nación asiática.

"(...) Desde el inicio de la relación bilateral con Brunéi Darussalam, es la primera ocasión en que Su Majestad realiza una visita de Estado a nuestro país. (...) Es un honor para mí otorgarle La Orden El Sol del Perú en el grado más alto. Este reconocimiento es un símbolo de nuestro compromiso para continuar trabajando conjuntamente en favor de la prosperidad de nuestros pueblos", declaró.

Boluarte entregó Gran Collar de la Orden El Sol del Perú a Sultán Bolkiah | Fuente: Presidencia Perú

La condecoración no estuvo exenta de polémica, ya que el monarca ha sido señalado por distintos organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos de sectores de la población bruneana, como la comunidad LGBT. En 2019, Hassanal Bolkiah anunció la implementación de un Código Penal Islámico que introducía penas desmedidas, como la lapidación para quienes mantuvieran relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Ante esto, Stephen Cockburn, entonces director adjunto de Asuntos Globales de Amnistía Internacional, publicó un comunicado en el que expresaba su preocupación por la vulneración de derechos de la comunidad LGBT en el país asiático.

"Nos preocupa enormemente que estas atroces penas se hayan convertido hoy en ley en Brunéi. Este nuevo código penal permite penas, como la amputación o la muerte por lapidación, que son indescriptiblemente crueles y no tienen cabida en ningún lugar del mundo. Nos alarma que el código criminalice conductas que no deberían ser consideradas delito en absoluto. La comunidad internacional debe seguir condenando la decisión de Brunéi de implementar estas crueles penas. Las autoridades de Brunéi deben abstenerse de aplicar estas leyes y deben tomar las medidas necesarias para derogarlas y conformarlas a las normas internacionales de derechos humanos", expresaba el comunicado.

Posteriormente, el monarca se retractó ante la presión internacional. No obstante, este hecho generó una imagen 'poco amigable' del país asiático en términos de derechos humanos.

Al respecto, la activista a favor de los derechos LGBTIQ+ y coordinadora nacional de RedLacTrans en Perú, Miluska Luzquiños, señaló que esta condecoración es una prueba más de que el Gobierno de Dina Boluarte no mantiene un verdadero respeto por los derechos humanos. Además, Luzquiños recordó un episodio que demuestra que las actitudes en contra de los derechos de la comunidad LGBT por parte de Boluarte no serían únicamente cosa del presente: "Lamentablemente, en el Perú no hay democracia. Boluarte, cuando fue funcionaria de la RENIEC, cometió años de transfobia contra Marina Kapoor, compañera trans, quien denunció públicamente el hecho. La mandataria, cuando era funcionaria de RENIEC, discriminó a Kapoor cuando ella se acercó por un tema de reafirmación de sentencia de cambio de nombre. (...) Desde ahí uno puede notar la perspectiva de Dina Boluarte hacia las personas y, en específico, hacia la comunidad LGBT. Sabemos lo drásticos y nefastos que son los castigos del Código Penal de Brunéi, (...) sistemas que atentan contra los derechos humanos. Este reconocimiento que hace Dina Boluarte pinta de cuerpo entero al Gobierno que ella está liderando; es un Gobierno que no reconoce los derechos humanos de su gente y, en especial, de aquellos que son parte de la comunidad LGBTIQ+ en el Perú. Esta condecoración es una burla para quienes solicitamos justicia social en el Perú", sostuvo para La República.

'El palacio volador': conoce el avión privado de Hassanal Bolkiah

El sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah, es propietario de un avión privado de lujo excepcionalmente costoso, apodado comúnmente "el palacio volador". Se trata de un Boeing 747-430, cuya compra inicial tuvo un valor aproximado de US$ 400 millones con una personalización adicional que ascendió a US$ 120 millones. Este avión destaca por su lujoso interior, decorado con detalles en oro y cristales de la renombrada marca francesa Lalique, en un esfuerzo por satisfacer los gustos exclusivos del sultán.

El Boeing 747-430 del sultán de Brunéi posee características notables en sus dimensiones y capacidades. La aeronave mide 70,66 metros de largo, tiene una envergadura de 64,44 metros y una altura de 19,41 metros. Su capacidad de peso al despegue es de 396.890 kilogramos. Además, alcanza una velocidad de crucero de 939 km/h y tiene una autonomía de vuelo de aproximadamente 13.450 kilómetros, lo que permite realizar trayectos extensos sin necesidad de escalas, ideal para desplazamientos intercontinentales de largo alcance.