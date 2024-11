"Empresa fantasma" ganó contrato por más de US$20 millones para arreglar helicópteros de las FF.AA

El 10 de noviembre del 2023, con el objetivo de poder atender las emergencias por el Fenómeno del Niño, el Ejército peruano suscribió un contrato con la empresa panameña Milenium Veladi Corp (MVC) para que repare tres helicópteros rusos (MI-171-Shp, MI-171-SH y Mi-8MTV1). Varios días después de la última fecha de entrega, programada para el 30 de octubre de este año, no se conoce el destino de las aeronaves, reveló un reportaje de Panorama.

Milenium Veladi Corp tiene la representación oficial de la corporación rusa NASC, que a su vez representa a las fábricas rusas de aeronaves.

Sin embargo, el referido medio viajó hasta Panamá para poder ubicar a la empresa ganadora del contrato de más de 20 millones de dólares con el Centro de Mantenimiento Aeronáutico y descubrió que se trataría de una "empresa fantasma".

No tiene oficinas ni personal. Además, los encargados del edificio donde supuestamente se ubicaba MVC, en el piso 16, tampoco han escuchado de esa firma. Lo único que se acercaba a la empresa buscada fue otra de un nombre similar: Millenium Project Management, que, ubicada en el piso 14, se trata de Administración de Construcción.

"Es una empresa off shore, es decir es constituida sin publicidad registral en el Perú y también sin publicidad que permita saber exactamente quienes son sus dueños siempre. Se trataría de estudios panameños que ofrecen estos servicios para operaciones totalmente lícitas, pero si ves una oficina sin personal, cuando ves gráficamente solamente a los abogados como representación es que hay algo que se esconde tras bambalinas", explicó el experto en contrataciones del Estado, César Candela.

Sobre los encargados de la empresa, Panorama logró ubicar a Alexander Reyes Olivos, un ciudadano peruano quien, según un acta de reunión extraordinaria de la Junta de Accionistas de la Sociedad Milenium Veladi Corp, sería el dueño.

Al buscarlo en la dirección que figura en su ficha Reniec, el medio dio con la casa donde supuestamente vive Reyes Olivos. El padre de este indicó que no se encontraba. Nunca se pudo obtener su descargo.

Así las cosas, el retraso en la fecha de entrega y la dificultad para ubicar a la empresa es solo el resultado de un proceso que registró una serie de irregularidades desde un inicio.

Las irregularidades estuvieron desde un inicio

El 18 de mayo del 2023, inician los informes técnicos del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército del Perú (Cemae). Las bases exigen que los proveedores del servicio debían cumplir ciertos requisitos como el permiso de operación que autoriza funcionar como organización de mantenimiento aprobada, emitida por la autoridad aeronáutica, y la autorización de la intermediaria estatal de comercio exterior de material para la aviación militar de origen ruso, además de haber realizado mantenimientos similares.

Tales requisitos resultaron excluyentes para muchas empresas, pero no para la panameña MVC. El 20 de setiembre, en sus términos de referencia, los requerimientos se redujeron a la mínima expresión: ya no se necesitaba experiencia ni el certificado de la OMA.

"No solo solamente es que se está contratando una empresa cascaron que no tiene solvencia económica, que no tienen sustento técnico sino que también no tiene una experiencia acreditada", observa el especialista en contrataciones del Estado, Jorge Trelles.