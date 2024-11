“LIMITA EL EJERCICIO DE UNA COMPETENCIA CONSTITUCIONAL”

CARLOS RIVERA PAZ

Abogado de IDL

Es una ley inconstitucional porque el Congreso está haciendo una discriminación a favor policías y militares, y porque es una intromisión en la labor del juez y del fiscal al limitar el ejercicio de una competencia constitucional. No es correcto que el Congreso decida quién debe sufrir los rigores legales cuando se pudiera estar perturbando una actividad probatoria o fugándose y lo que legalmente corresponde es que el fiscal pida una detención preliminar y el juez dicte la detención. Es una intromisión inaceptable, más tarde podrían decir que los fiscales están impedidos de acusar y los jueces de condenar. Eso no es posible. Lo que quieren son procesos judiciales con condiciones favorables para investigados o acusados por violaciones a derechos humanos en un escenario de protesta social.

Lo del fuero militar es ya como el plan de patear el tablero, por eso, visto en conjunto este paquete de normas, puedo concluir que es la respuesta de una negociación con el Ejecutivo y las fuerzas políticas del Congreso para favorecer a policías y militares comprometidos con los casos de las protestas. Me parece que ellos y sus defensas tienen un balance de las investigaciones de las protestas. Saben que están entrando a la etapa final de las investigaciones preparatorias y muchas tienen rumbo de acusación. Quieren evitar que esos procesos judiciales con rumbo de acusación lleguen a los jueces de la Corte Penal Nacional, que son jueces de derechos humanos. Pretenden abrir a la mala un escenario de disputa con el Poder Judicial, estrategia que se desarrolló en los años 80 y 90.

"ESTAMOS VOLVIENDO A TIEMPOS DEL FUJIMORISMO"

GUSTAVO CAMPOS PERALTA

Abogado de Comisedh

La policía no necesita de otra norma para desarrollar su actividad. Si en ese contexto da muerte o hiere a quienes interviene, tiene una norma interna que es la ley sobre el uso de la fuerza que le autoriza a emplear sus armas de manera letal. Eso está incluso para las fuerzas armadas. No es necesario tampoco que vaya al fuero militar. Lo que se están olvidando es que el fuero militar policial solo ve delitos de función, no atentados contra la vida, el cuerpo y la salud. Tendrían que modificar también el Código de Justicia Militar. Esto es una carta de impunidad. En el fondo lo que quieren es que la policía y las fuerzas armadas utilicen sus armas de manera indiscriminada incluso en contra de su propia normativa. Tendrán que modificar toda esa legislación para darles carta blanca.

No creo que esté hecho para combatir a la delincuencia común, el objetivo final es evitar el proceso y juzgamiento a los militares y policías que están siendo investigados en el contexto de las protestas sociales de diciembre de 2022 a marzo de 2023. Quieren exculparlos, incluida la señora presidenta. Estamos volviendo al tiempo del fujimorismo, pero cuando retorne la democracia, todo esto se va a revertir. No sé si de esto son conscientes en el Congreso y en el Ejecutivo.

"EL FUERO MILITAR NO ES IDÓNEO PARA JUZGAR CRÍMENES"

GLORIA CANO LEGUA

Abogada de Aprodeh

Lo que se pretende decir es que al hacer uso de las armas en una protesta se va a tratar de garantizar la impunidad en el fuero militar. Recordemos que el fuero militar policial fue utilizado en los 80 y 90 para para garantizar esta impunidad a aquellas personas que habían cometido delitos contra civiles. Pero es imposible que esto se dé ya que hay basta jurisprudencia nacional e internacional que señala que el fuero militar policial no es idóneo para investigar y juzgar estos crímenes. El fuero militar policial es un fuero excepcional para investigar y sancionar delitos de función como la deserción, la indisciplina, etc, no para castigar crímenes tipificados en el Código Penal.

La pretensión es afectar los actuales procesos a militares y policías por crímenes durante las protestas. La pretensión es interponer en base a esta ley contienda de competencia y pedir inhibición de fiscales, inhibición del Poder Judicial y pase todo al fuero militar policial. Supongo que van a tener la respuesta de la fiscalía y del Poder Judicial señalando que ya existe jurisprudencia al respecto de normas nacionales e internacionales que señalan que el fuero militar no es competente para el conocimiento de estos hechos.

La pretensión es otorgar impunidad. Lo que quieren es garantizar que las personas hagan uso de la fuerza letal para proteger al gobierno en caso de que haya una manifestación que pueda hacer peligrar su estabilidad en el cargo. Quieren amedrentar a la población para que no salga a protestar.

"ESTÁN DANDO LICENCIA PARA QUE NOS MATEN"

RAÚL SAMILLÁN SANGA

Hermano de víctima de protesta

Nosotros como víctimas del gobierno de Dina Boluarte qué más podemos esperar después de haber dejado más de cincuenta familias enlutadas y más de 1,500 sobreviventes. Ahora lo que está haciendo es dar licencia a militares y policías para que en las protestas del 13, 14 y 15 de noviembre nos puedan matar libremente. Entonces, les están dando licencia y a la vez están pidiendo que esos asesinos sean investigados y juzgados por un fuero militar, lo cual prácticamente es una dictadura a la que estamos entrando con el gobierno de Dina Boluarte.

Para nosotros es muy preocupante. Esta modalidad de asesinar y quedar impunes ya lo han hecho en los 90 con Alberto Fujimori, pero en un próximo gobierno cuando se recupere la democracia todos estos asesinos y los congresistas que han aprobado estas leyes van a tener que ser juzgados y sentenciados como se hizo con los casos de los años 90.

Hago un llamado a todos los peruanos que vamos a salir el 13, 14 y 15 de noviembre que no tengamos miedo. Estamos en el momento indicado para defender la vida.

"DINA BOLUARTE SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE"

YOVANA MENDOZA HUARANCCA

Hermana de víctima de protesta

Es muy grave lo que están haciendo para permanecer en el gobierno. Es como decir que un delincuente mata a un ciudadano y el delincuente mismo va a ser el juez. Prácticamente eso es lo que nos están diciendo y con eso les está dando más poder a los policías y militares para que disparen a todas las personas que salgamos a protestar. A eso está llegando esta señora Dina Boluarte. A ella le digo que si en las marchas, en las movilizaciones, en las protestas hay un herido, un fallecido, los únicos responsables van a ser la señora Boluarte y sus ayayeros, porque están dando poder a los policías y militares para matar al pueblo. Ellos son también del pueblo porque en la milicia no hay ningún hijo de ministro, de congresista. Los militares son hijos del pueblo, los hemos visto nacer, crecer, deberían recapacitar un poco más para darse cuenta de lo que están haciendo. Reitero, un herido o un fallecido en las protestas va a ser su responsabilidad.