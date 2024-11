General EP amplió sin autorización plazo de entrega de helicópteros

El jefe del SMGE amplió a la empresa Helicentro Perú el plazo de entrega de los helicópteros del Ejército porque no pudo cumplir con la fecha. Foto: Mindef

El jefe del SMGE amplió a la empresa Helicentro Perú el plazo de entrega de los helicópteros del Ejército porque no pudo cumplir con la fecha. Foto: Mindef

El 14 de julio de 2023, el Servicio de Material de Guerra del Ejército (SMGE) contrató de manera directa a la empresa de origen colombiano Helicentro Perú, para la rehabilitación completa (overhaul) de 4 helicópteros de fabricación rusa Mi-8MTV-1, por la suma de US$25.5 millones (S/96.9 millones), aproximadamente.

El plazo de entrega de las 4 aeronaves se fijó en 210 días, esto es el 11 de febrero de este año.

Pero Helicentro Perú no pudo cumplir con las fechas y debió recurrir a las adendas. La empresa atribuyó el retraso al conflicto entre la Federación Rusia y Ucrania, y con la anuencia del SMGE, consiguió nuevos plazos para ejecutar el contrato.

Sin embargo, la Contraloría se encuentra aplicando un control concurrente para verificar por qué el jefe del SMGE, general EP Moisés Carbajal Malca, en lugar de aplicar las penalidades contempladas por el incumplimiento de contrato, suscribió dos conciliaciones extrajudiciales con la compañía Helicentro Perú.

El Ejecutivo autorizó el presupuesto para la reparación de los helicópteros porque los requería operativos en un contexto de emergencia generada por las consecuencias del Fenómeno El Niño. Sin embargo, el SMGE prefirió prolongar a Helicentro Perú el plazo de entrega.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el general Moisés Carbajal Malca firmó las conciliaciones extrajudiciales N°120-2024 y N°451-2024, cuando dicha responsabilidad correspondía al Procurador del Ejército.

Quien suscribió las conciliaciones extrajudicales con Helicentro Perú fue el general EP Moisés Carbajal Malca. Foto: FAME

Cambiando el plazo

Con la primera conciliación extrajudicial N°120-2024, de mayo de este año, el general Moisés Carbajal le permitió a Helicentro Perú extender la fecha límite en más de dos meses. De haber ocurrido un desastre en dicho periodo como estaba pronosticado, los helicópteros Mi-8MTV-1 no podrían haber estado operativos para atender la emergencia.

El general Carbajal no contaría con las facultades legales para firmar un entendimiento de esta naturaleza, por lo que la Contraloría determinará las responsabilidades del caso.

El control concurrente que aplica la Contraloría también es para establecer si existió colusión en beneficio de la compañía Helicentro Perú.

El 6 de septiembre de este año el general Carbajal firmó la segunda conciliación extrajudicial con Helicentro Perú, la N°451-2024. De esta manera, el SMGE aceptó 17 de las 18 modificaciones requeridas por la empresa al contrato.

Además, se aceptó la extensión de la vida útil del helicóptero, para de esta manera garantizar 2.000 horas vuelo u ocho años tan solo con la emisión de un Certificado de Conformidad de Mantenimiento, extendido por Helicentro Perú, no obstante que no es el fabricante de la aeronave.

Como informó La República, autoridades de la industria aeronáutica de la Federación Rusa han informado a sus pares de nuestro país que Helicentro Perú no cuenta con las certificaciones de los fabricantes de los helicópteros Mi, por lo que no estaban autorizados por estos para hacer trabajos de “ovehaul”, por lo que no asumen las consecuencias del resultado.

El asesor legal de Helicentro Perú, Miguel Vargas, confirmó que la empresa a la que representa suscribió dos conciliaciones extrajudiciales con el SMGE.

Que responda el ejército

“La primera está referida a la ampliación de plazo denegada, sobre la que se logró demostrar que el sustento presentado era adecuado y veraz. El retraso

de entrega fue por atrasos no imputables a ninguna de las partes sino debido a terceros”, explicó.

“Respecto de la segunda conciliación, se dio por un impase en cuanto a los términos de referencia que de manera errónea consignaron un agregado como un componente o accesorio, agregándole requisitos que no son propios de los agregados. En dicha conciliación el Ejército pudo revisar toda la documentación técnica (boletines traducidos y otros documentos) que sustentan nuestra posición”, apuntó.

Según Miguel Vargas, las conciliaciones extrajudiciales no soslayan la eventual aplicación de las penalidades, porque en el caso de Helicentro Perú no ha existido “incumplimientos injustificados” del contrato con el SMGE.

Respecto a si el general Moisés Carbajal Malca estaba autorizado para firmar las conciliaciones extrajudiciales, el abogado de Helicentro respondió: “Respecto a la intervención del Ejército, o sobre las conductas de sus representantes, eso lo deben responder los representantes del Ejército”.

RECUADRO 1

Un puesto funcional

El general de brigada Moisés Carbajal Malca había sido considerado en la relación de pases al retiro por renovación de cuadros en 2023. Empero, fue designado jefe del Servicio del Material de Guerra del Ejército (SMGE).

Carbajal ha tenido una participación clave en la compra de los 10.000 fusiles israelíes Arad 7, cuyo proceso ha sido cuestionado por la Contraloría, así como la adquisición de 30 vehículos 8X8 que le será otorgado a las empresas surcoreanas STX Corporation-Hyundai Rotem. En ambos, no existió licitación.

Por esta actuación, la cúpula del Ejército lo mantendría en el mismo puesto un año más.

RECUADRO 2

Servicio a la medida

Al cumplir con los trabajos de “overhaul”, Helicentro Perú entregó los 4 helicópteros Mi-8MTV-1 a la Aviación del Ejército, cuyo comandante general, el general de brigada Emanuel Pajuelo Barba, suscribió las actas de recepción.

Pero como en el caso del general Moisés Carbajal Malca, no era la función de Pajuelo. Las actas de conformidad debió firmarlas el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE).

De acuerdo con la Directiva N°4204 de 2020 de la Comandancia General del Ejército, el CEMAE es el único responsable de supervisar y autorizar el “overhaul” de las aeronaves, mientras que la Aviación del Ejército se encarga del mantenimiento de rutina.

Estando vigente la Directiva N°4204, fue el Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (BEMAE) el que requirió el “overhaul” de los 4 helicópteros Mi-8MTV-1, y no el CEMAE.