El abogado Elio Riera, defensor de Andrés Hurtado, aseguró que su patrocinado está siendo presionado para acogerse a la colaboración eficaz a cambio de su libertad. Durante su entrevista en el programa 'Combutters', el penalista manifestó que se habían producido acercamientos para que su cliente proporcionara información desconocida a las autoridades.

"La Fiscalía ha tenido la oportunidad, en su momento, de informar que existen beneficios accesibles. (…) También es importante señalar que, en su momento, llegaron personas a decirle: 'basta con que señales a alguien para que recuperes tu libertad'", declaró el letrado.

Para Riera, estos intentos configurarían un accionar irresponsable e ilícito, ya que se estaría culpando a terceros sin pruebas suficientes: "No se puede forzar a una persona a incriminar a otra sin tener un elemento de corroboración. Es inviable atribuir una responsabilidad penal a alguien si no tienes un medio probatorio. (...) Señalar a la Dra. Peralta, a (Rafael) López Aliaga por ir a su programa de televisión, a un reportero o a un conductor sin contar con un elemento de prueba es un delito", sentenció el abogado en relación al pedido realizado a su cliente.

Elio Riera discrepa con dictamen del Poder Judicial contra su cliente

En la misma entrevista, Riera se refirió al accionar de la fiscalía y aseguró estar totalmente en desacuerdo con el Poder Judicial tras la ratificación de la prisión preventiva en contra de su cliente: "Soy muy respetuoso de los magistrados supremos, pero el derecho me permite discrepar. No existen, a mi entender, los elementos de convicción fundados y graves que exige la norma. El señor (Andrés Hurtado) (...) está preso por un dicho".

Asimismo, el defensor de Andrés Hurtado mencionó que la información sobre la ubicación de su domicilio ha sido verificada: "Es cierto que, en el control de identidad, no proporcionó información correcta respecto a su domicilio. (...) Nosotros hemos presentado en la apelación documentación notarial que certifica que el señor Andrés Hurtado tiene un domicilio fijo. (...) ¿Quién puede afirmar que no ha tenido domicilio? Claro que ha tenido domicilio", señaló el entrevistado.

Finalmente, Riera criticó el accionar de los responsables del fallo en contra de su cliente y aseguró que estarían dejando un precedente legal 'nefasto' al no tener en cuenta el arraigo familiar de Andrés Hurtado: "He presentado información que acredita que el señor Andrés Hurtado mantiene económicamente y afectivamente a su hija menor de 9 años con habilidades especiales. La sala hace un pronunciamiento que considero muy equivocado. No dice nada sobre el principio del interés superior del niño y hace referencia a que no existiría una dependencia, al menos directa, económica o emocional. Me preocupa mucho, porque genera un referente muy delicado y nefasto, que en el futuro podría perjudicar a personas mediáticas. (...) En este caso en concreto, no se está dando validez al principio elemental que dicta que la prisión preventiva no debe aplicarse como regla, sino como excepción", declaró.

El Poder Judicial ratifica 18 meses de prisión contra Chibolín

Mientras tanto, se confirmó que Andrés Hurtado no saldrá en libertad luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmara su prisión preventiva por 18 meses. La medida, impuesta el 2 de octubre por el juez Juan Carlos Checkley, en el contexto de la investigación por presunto tráfico de influencias y cohecho activo específico, se mantuvo luego de que el tribunal desestimara el recurso de apelación presentado por la defensa, que intentaba revocar dicha decisión.

PUEDES VER: Congreso impulsa ley para sancionar con cadena perpetua a responsables de muerte de policías

Sobre la situación de Elizabeth Peralta, el fallo aseguró que, dada la falta de consenso (ya que tres jueces votaron por mantener su comparecencia y dos por dictar 18 meses de prisión preventiva), se convocará a un sexto juez para evaluar el caso en una audiencia programada para el 20 de noviembre y emitir una decisión final. Por otro lado, la resolución emitida por el juez César San Martín también ratificó la decisión de que el empresario Javier Miu Lei deberá abonar un monto de un millón de soles para enfrentar el proceso judicial en total libertad y conservar su situación procesal actual mientras las investigaciones en su contra continúen.