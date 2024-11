En declaración para canal N, el abogado de Andrés Hurtado, Elio Riera, negó que su defendido sea colaborador eficaz pero admitió que sí se encuentra declarando para la Fiscalía y que no se acogido a su derecho de guardar silencio, también dijo que acabada la vía judicial corresponderá acudir a la justicia constitucional. Cabe recordar que el Poder Judicial ratificó los 18 meses de prisión preventiva en contra del ex conductor de televisión quien se encuentra siendo investigado por el delito de tráfico de influencias y lavado de activos.

"Descarto que vaya a ser colaborador eficaz. No existe propiamente un término de aspirante a colaborador eficaz, por el momento no. Nos encontramos cumpliendo con lo requerido por Fiscalía, obedeciendo al mandato judicial, y acabada la vía corresponderá acudir a la justicia constitucional", señaló.

Al ser consultado por la información del Semanario H13 donde se dijo que Andrés Hurtado habría estado confesando que él habría ayudado en la designación de la presidenta de la Corte Suprema, la jueza María Vidal, Riera negó esta información de manera rotunda.

"No, ya corresponderá a las personas que han asegurado ello en poder probarlo. Por el momento ha centrado su defensa en esclarecer que no existió ningún tipo de cohecho o coima (...) El señor del semanario H13 emitió un reportaje el viernes pasado haciendo referencia a ello pero no incorporaron ningún documento, en todo caso habría que preguntarle al periodista de dónde sale esa información", sentenció.

Andrés Hurtado: Poder Judicial ratifica 18 meses de prisión preventiva en su contra

Andrés Hurtado continuará en el penal de Lurigancho luego que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmara su prisión preventiva de 18 meses. La medida fue adoptada luego de que el tribunal desestimara el recurso presentado por su defensa para revocar la resolución impuesta el pasado 2 de octubre por el juez Juan Carlos Checkley, en el marco de la investigación que se le sigue por presunto tráfico de influencias y cohecho activo específico.

Según la resolución emitida por el juez César San Martín, también ratificó la disposición de que el empresario Javier Miu Lei debe abonar un millón de soles para seguir enfrentando el proceso en libertad y el cual deberá cumplir para mantener su situación procesal actual mientras continúan las investigaciones en su contra.

El documento también evidenció una discordia sobre la comparecencia de Elizabeth Peralta, ya que tres jueces votaron por mantenerla y dos por imponerle 18 meses de prisión preventiva. Al no alcanzar los votos necesarios, se convocará a un sexto juez supremo para evaluar el pedido en una audiencia programada para el próximo 20 de noviembre y emitir una resolución definitiva.