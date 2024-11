La fiscal de la Nación se refirió a las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte y los ministros de Estados, quienes en las últimos días, ante el incremento de la inseguridad, aseguraron que el Ministerio Público se encargaba de liberar a los delincuentes, por lo que el crimen organizado seguía en aumento en el país. Al respecto, Delia Espinoza, respondió a las acusaciones del Poder Ejecutivo y dijo que "no hay que hacer afirmaciones a la ligera".

En esa línea, dijo que el Ministerio Público es organismo técnico-jurídico y no político, por lo que adelantó que se exhibirán datos estadísticos para corroborar lo mencionado por Dina Boluarte y ministros.

“Para hacer afirmaciones, nosotros en el Ministerio Público, que somos un organismo constitucionalmente autónomo, no somos políticos, somos técnico-jurídicos, profesionales que privilegiamos la ley y la Constitución y los estándares internacionales, en ese sentido para hacer una afirmación se debe contar con estadísticas (…) En espacios un poco mayores, vamos a exhibir datos estadísticos. Hasta qué punto, como se dice, que la Policía detiene en flagrancia y que los fiscales los sueltan. No hay que hacer afirmaciones, digamos, de pronto, ligeras ¿No? Hablemos con cifras”, dijo Delia Espinoza en conferencia de prensa.

La fiscal de la Nación mencionó, además, que "sería importante" que el Gobierno de Dina Boluarte cuando acuse al Ministerio Público de soltar delincuentes mencione a qué tipo de casos de refiere, debido a que hay varios mecanismo legales en la investigación que puede determinar la libertad de investigado.

"Sería importante que, cuando se anuncien ese tipo de situaciones, se diga a qué caso se refiere. De repente, es un detenido que no cometió el delito, porque la detención en flagrancia no es absoluta; tiene que pasar por una calificación legal para saber si esa detención se dio bajo un presunto delito o, como suele suceder, es una detención ilegal. Otro caso es cuando se someten a la culminación anticipada; al reconocer el delito, también pueden salir en libertad. Esos casos se procesan rápidamente y, a veces, no amerita detención preliminar o prisión preventiva", añadió.

Dina Boluarte acusó al Poder Judicial y al Ministerio Público de liberar a delincuentes

La presidenta Dina Boluarte no dudó en acusar a los integrantes del Poder Judicial y Ministerio Púbico de liberar a los delincuentes, en el marco de las emergencia que vive el país por inseguridad.

“Llamamos al Ministerio Público a que no suelten a los ladrones que la Policía les entrega. No los liberen, señores del Poder Judicial, no todos, algunos jueces y algunos fiscales que no están poniéndose la camiseta del Perú y parece que se ponen la camiseta de los delincuentes. A esos malos fiscales, a esos malos jueces, les decimos no liberen a los delincuentes que la Policía les entrega", exclamó la dignataria, el último 31 de octubre, dijo Dina Boluarte el último 31 de octubre.