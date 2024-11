Mirtha Vásquez en entrevista con Rosa María Palacios cuestiona gestión de Dina Boluarte: “Es una señora bastante básica”

"Es una señora bastante básica en sus acciones": así calificó la ex presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez a Dina Boluarte, presidenta a quien considera como "arrogante" y cuyo Gobierno la tiene "consternada". La también ex presidenta del Congreso indicó, durante una entrevista en el programa Sin Guion, que la jefa de Estado no logra ver que su gestión está llena de abusos de poder.

"Como todo ciudadano me encuentro no solamente preocupada, sino consternada por lo que es capaz de hacer este Gobierno, liderado por una señora que es bastante básica en sus acciones. Lo que creo que pasa ahora es que, además de eso, ella al verse enfrentada, no atina a tomar decisiones adecuadas. (Dina Boluarte) Está presa de la arrogancia del poder y no se da cuenta de todo el abuso que está cometiendo", declaró a Rosa María Palacios, conductora del programa.

Por esta razón, Vásquez explicó que, pese a que no considera que vacar a un presidente sea la solución a un problema, en el caso de Boluarte es necesario. "Da para una vacancia, sin duda. Me parece inaudito que tengamos a una presidenta acusada de favorecer a un prófugo de la justicia, que este involucrada a graves hechos como las muertes de ciudadanos en contextos de protestas y que, simplemente, no pase nada. Si eso no es incapacidad moral, ¿qué cosa es?", expresó.

"La izquierda está golpeada"

En ese marco, la ex primera ministra se refirió al izquierdismo como una ausencia en el partido Perú Libre, al cual perteneció la mandataria. "La izquierda está golpeada por dos razones fundamentales: una por el falso izquierdismo. Perú libre levantó las banderas del izquierdismo y creo que esa gente no tiene ni un acercamiento a lo que la verdadera izquierda plantea", determinó.

Por esto, mencionó al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón y líder de Perú Libre, quien desde la clandestinidad, se dedica a minimizar a las personas que tienen una opinión contraria a la postura de su partido como "caviar". "Cerrón asegura que "caviares" son los que viven del Estado. ¿Él no vive del Estado? El partido le da una pensión. A todo al que denuncia las tropelías que están haciendo, ir contra el derecho y la institucionalidad, a todos ellos les dicen caviar. ¿Quién está usando estos términos? Los cerronistas y el ministro del Interior... El ministro del interior no tiene más discurso que la "caviarada". Una personal tan cuestionada como él", agregó.

"Tanto para los partidos de izquierda como derecha, no es suficiente decir "soy de tal postura", sino ser coherente y exigente con que se cumplan ciertos estándares. Lamentablemente, durante el Gobierno de Pedro Castillo, no supo hacer respetar eso y marcar a tiempo aquellas cosas que creo que contradecían los principios de la propia izquierda", finalizó.