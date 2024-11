Jorge Salas señala que la sentencia difundida no ha corregido alguna acción del Jurado Nacional de Elecciones. Foto : Composición La República.

Jorge Salas señala que la sentencia difundida no ha corregido alguna acción del Jurado Nacional de Elecciones. Foto : Composición La República.

El 31 de octubre, el Poder Judicial declaró fundada en parte la solicitud de la Fiscalía de la Nación y determinó como ilegal la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.). Ante esta resolución, el aún presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, se pronunció a través de un comunicado, señalando que la inhabilitación de las organizaciones políticas no es una decisión del JNE, dado que en 2015 el Congreso decidió no incluirla como atribución de este órgano electoral autónomo. En esa misma línea, Salas acusó a congresistas y agentes políticos de distorsionar la verdad para tergiversar los hechos.

"Según el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas el control de legalidad del comportamiento político partidario debe ser respecto al desarrollo de la actividad partidaria; cada vez que el juez lo valore dado por la DNROP (de acuerdo a sus funciones) y estimado acorde con los principios democráticos su contenido fue declarado bajo la jornada de los funcionarios); la decisión ha sido indicada con re- en uso a cargo de la Corte Suprema estimando hechos afectados a exclusivo pedido de la Fiscalía de la Nación o la Defensoría del Pueblo.", detalló en su comunicado.

"Algunos congresistas y agentes políticos, dentro de los que hay varios que seguramente se encuentran en campaña, están nuevamente distorsionando la verdad para tergiversar los hechos.", agregó.

Asimismo, Jorge Salas indicó que dicha sentencia difundida no habría corregido ninguna acción del JNE. Señaló, por el contrario, lo siguiente: "(…) debemos aclarar que mediante este proceso no se pretende la revisión de resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones, como erróneamente entiende el recurrente en la emplazada, (…).". Finalizando su pronunciamiento, reiteró que, al decidir la resolución de la tacha que llegó al Pleno del JNE, el suscrito no se encontraba con licencia vacacional.

Poder Judicial declara ilegal el partido político A.N.T.A.U.R.O

El Poder Judicial aceptó parcialmente la solicitud de la Fiscalía de la Nación, declarando ilegal a la organización política A.N.T.A.U.R.O. Esta decisión, una vez que se haga firme, llevará a la cancelación de su inscripción, el cierre de sus locales partidarios y la imposibilidad de reinscripción en el Registro de Organizaciones.

Sin embargo, la máxima instancia judicial declaró improcedente la solicitud de inhabilitación contra los responsables de la cadena de mando de la organización, a pesar del pedido fiscal. Así, se resolvió la demanda presentada por la Fiscalía en julio, que alegaba que la organización promovía actividades antidemocráticas y atentados contra la integridad de las personas, además de señalar a Antauro Humala como su jefe de facto.

Anuncio del Poder Judicial vía X, ex Twitter. Foto: Difusión.

Antauro Humala sobre anulación de partido político: "Estamos vivitos y coleando"

Antauro Igor Humala Tasso se pronunció en redes sociales tras la decisión del Poder Judicial de declarar ilegal a la organización política A.N.T.A.U.R.O., a solicitud de la Fiscalía de la Nación. En un video, afirmó que la resolución se revisará el próximo año y calificó de “política” la decisión tomada por cuatro miembros del PJ. Si la resolución se mantiene en segunda instancia, resultaría en la cancelación de la inscripción de A.N.T.A.U.R.O., el cierre de sus locales partidarios y la imposibilidad de reinscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

"Esto se resuelve en una segunda instancia el próximo año, estamos vivitos y coleando", indicó el etnocacerista en su cuenta principal de X.

"La sentencia ha sido puesta, la ponencia, por el único vocal que votado a favor de nosotros, el que estudió de puro derecho el caso, los otros 4 vocales han hecho una votación sin leer, es votación política. Eso lo agradecemos porque nos hace más propaganda", agregó.