El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, emitió un comunicado rechazando las declaraciones realizadas en su contra por el exasesor de Patricia Benavides en la Fiscalía, Jaime Villanueva, quien "emite declaraciones contradictorias y sin fundamento". El último domingo 20 de octubre, en el programa Cuarto Poder, Villanueva indicó que "en el JNE se habría preparado una estrategia para evitar el triunfo de Keiko Fujimori" en las elecciones presidenciales del 2021, sin ningún tipo de fundamento o pruebas par poder demostrarlo.

En ese sentido, Salas Arenas descartó algún tipo de estrategia para favorecer o perjudicar a algún candidato o partido político, resaltando que el principio rector de la institución es la defensa de la voluntad popular. "No existió estrategia alguna desde el JNE, para perjudicar o favorecer a ningún candidato o partido político. El principio rector de nuestras acciones es la defensa de la voluntad popular expresada en las urnas, respetando siempre la legalidad en cada una de nuestras decisiones jurisdiccionales", expresó.

En el comunicado, el titular del JNE lamentó que Villanueva, quien actualmente afronta investigaciones en su contra, emita declaraciones contradictorias y sin fundamento, además aseguró que todo lo dicho tendrá que desmostarlo en las instancias correspondientes. Asimismo, calificó las declaraciones del exasesor como "irresponsables y ajenas a la realidad" en cuanto a su personas y el Jurado Nacional de Elecciones.

PUEDES VER:Las claves para entender el nuevo golpe que alista el Congreso contra el sistema judicial

"Lamentamos que el Sr. Villanueva, quien enfrenta investigaciones en curso, emita declaraciones contradictorias y sin fundamentos, que deberá probar antes las instancias correspondientes. Este tipo de afirmaciones son irresponsables y en cuanto al Jurado Nacional de Elecciones por completo ajenas a la realidad", se lee en el comunicado.

Pronunciamiento del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas

¿Quién es Jaime Villanueva?

Jaime Villanueva es el exasesor de la destituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, y actualmente es colaborador eficaz luego de ser mencionado como miembro de la presunta organización criminal, dirigida por Benavides Vargas. Según el abogado de Villanueva, Luis Capuñay, su cliente ha reconocido tres delitos ante el Ministerio Público: organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Villanueva viene colaborando en 6 carpetas fiscales comprendidas en el caso denominado "La Fiscal y la Cúpula de poder", según conto el letrado Capuñay en mayo de este año. Asimismo, en una entrevista para Cuarto Poder el último domingo 20 de octubre, Villanueva confesó que cometió los delitos por cuales viene siendo investigado y que ahora decide colaborar con la justicia.

"Yo me equivoqué, yo cometí delitos y estoy aquí pidiendo perdón, asumiendo mi responsabilidad y no me estoy corriendo, no estoy negando", declaró.

De igual manera, el exallegado a Benavides confesó que no volvió a hablar con ella desde el momento en que lo detuvieron, la noche del pasado 27 de noviembre, y que fue la exfiscal de la Nación quien lo llamó para pedirle que "desaparezca todos los papeles y rompa su teléfono".

"En esa conversación, que fue la última que tuve con ella (27 de noviembre del 2023), ella me dijo: Amigo, tú ya sabes lo que tienes que hacer, desaparece todos los papeles que tengas, ve intérnate a la clínica San Pablo, ahí te van a estar esperando, estoy coordinando eso y desaparece tu teléfono, rómpelo", expresó para una entrevista a Cuarto Poder.