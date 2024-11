El expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano Bellido, se refirió sobre el papel que viene desempeñando el Congreso y la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, en el manejo del control político, la protesta ciudadana y las investigaciones judiciales que enfrenta la mandataria.

En ese sentido, Cateriano Bellido calificó como "frívola" la actitud de la jefa de Estado luego de no haber brindado declaraciones a la prensa durante más de 100 días e indicó que "toda autoridad democrática tiene que dar cuenta de sus actos". En esa misma línea, el expremier justificó la razón de la protesta de la ciudadanía en contra Boluarte Zegarra debido a "su actitud antidemocrática".

"¿Para qué postuló a la presidencia? ¿Para qué esta frivolidad escandalosa? La presidenta tiene que escuchar, está cometiendo ya no solamente errores de forma, sino que tiene una conducta manifiestamente antidemocrática. Entonces, con justa razón, la gente protesta", declaró.

Por otro lado, Pedro Cateriano habló sobre una posible vacancia presidencial en contra de la presidenta Boluarte, sin embargo, descartó la posibilidad que esta moción vaya a prosperar. Asimismo, manifestó que el papel que viene desempeñando el Congreso de la República "viola el orden constitucional y, también, el democrático". Además, recordó el pedido de adelanto de elecciones en el 2022 cuando aún Pedro Castillo era el presidente del Perú.

"Yo creo que (el pedido de vacancia presidencial) no va a prosperar. Este Parlamento viola descaradamente el orden constitucional y, también, el democrático, y usa el texto constitucional por conveniencia política. La vacancia por incapacidad moral permanente no es un voto de censura contra el Jefe de Estado como en el sistema parlamentario. La Constitución Política en el articulo 117 establece cuáles son la causales para acusar al presidente durante su mandato precisamente para evitar la inestabilidad política, por eso la salida era el adelanto (de elecciones)", expresó.

De igual manera, el extitular del Consejo de Ministros, en los gobiernos de Martín Vizcarra y Ollanta Humala, resaltó el clamor de la población en las calles como respuesta del actuar político y preguntó "¿Por qué las personas pifian e insultan a la presidenta Dina Boluarte o los parlamentarios? Porque hay una sensación de impunidad absoluta".

Pedro Cateriano sobre Vladimir Cerrón: "Debe dar cuenta por sus actos"

Finalmente, Cateriano cuestionó las declaraciones del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, quien indicó que Dina Boluarte no llegará al 28 de julio del 2026 como presidenta de la República. En ese contexto, consideró la actitud de Cerrón "no es la de una autoridad democrática, no puede huir, no puede correrse, no puede pedir asilo político, la autoridad democrática da cuenta de sus actos ante la justicia".

PUEDES VER:Congreso aprueba pedido de Dina Boluarte para que militares de Estados Unidos entren al Perú con armas de guerra por APEC

"Cerrón era muy valiente en el poder, hoy día es un prófugo de la justicia de aquellos que criticaba: prófugo como (Alberto) Fujimori, prófugo como (Alejandro) Toledo; es decir toda autoridad democrática tiene la obligación, no solo de dar cuenta de sus actos ante la prensa, sino con mayor razón ante la justicia. Una autoridad democrática no puede obstruir la acción de la justicia con su poder, no puede correrse, no puede huir, no puede pedir asilo, esa no es la conducta de una autoridad democrática. La autoridad auténticamente democrática da cuenta de sus actos también ante la justicia, es una decisión, además de política, cívica", enfatizó