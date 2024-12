¿Cómo proteger a tu mascota de la pirotecnia en Navidad y Año Nuevo este 2024?

Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo se caracterizan por tradiciones arraigadas que incluyen decoraciones festivas, reuniones familiares y viajes. Sin embargo, una práctica habitual durante estas fechas, como es el uso de fuegos artificiales, significa riesgos significativos tanto para las personas como para las mascotas.

Por ello, los intensos ruidos y destellos generados por la pirotecnia pueden afectar gravemente la salud de los animales, lo que impacta en su bienestar emocional y físico de manera considerable.

¿Qué puedo hacer para proteger a mi mascota de la pirotecnia?

Para proteger a las mascotas del estrés durante las festividades producto de la pirotecnia, Rodrigo Rondón, director de la carrera de Medicina Veterinaria en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), sugiere implementar diversas estrategias que prioricen su bienestar:

Habilitar un espacio seguro en casa: Es crucial que las mascotas permanezcan dentro del hogar, en un ambiente donde se sientan protegidas. Según el experto, "si la mascota experimenta ansiedad leve, se pueden utilizar torundas de algodón en las orejas para mitigar el impacto del sonido, además de ofrecerles productos naturales como agua de azahar o valeriana para ayudar a calmarlas". Uso de chalecos anti-ansiedad: Estos chalecos están diseñados para disminuir el estrés en las mascotas. Sin embargo, su uso debe ser supervisado y adecuado. Es recomendable consultar con un veterinario para asegurarse de que este método sea el adecuado para la mascota y para recibir instrucciones sobre su correcta utilización. Supervisión durante las visitas festivas: La llegada de personas desconocidas también puede generar estrés en las mascotas. De acuerdo a Rondón, es importante observar a las mascotas durante las festividades, ya que tanto los fuegos artificiales como las visitas pueden alterar su comportamiento. Para minimizar estos efectos, es recomendable acostumbrarlas de forma gradual a estas situaciones. Considerar el uso de medicamentos: En casos de estrés severo, la medicación puede ser una opción, pero siempre bajo la supervisión de un veterinario. Antes de administrar cualquier fármaco, es vital evaluar los posibles efectos secundarios y mantener una observación constante durante su administración, especialmente en fechas festivas.

¿Cuáles son los efectos que sufren las mascotas a causa de la pirotecnia?

Rodrigo Rondón resaltó la importancia de identificar los signos de ansiedad en las mascotas provocados por el ruido o el bullicio. En ese sentido, detalló que los comportamientos más comunes incluyen esconderse, temblores, episodios de agresividad, así como síntomas físicos como vómitos y diarrea.

También es crucial que los propietarios estén alerta ante cualquier cambio en el comportamiento de sus animales, ya que son parte de la familia y merecen el mismo nivel de cuidado y atención que cualquier otro miembro del hogar.

¿Qué otros animales son afectados por la pirotecnia?

Las aves que habitan en zonas urbanas también son víctimas del impacto negativo causado por el uso de pirotecnia. Diversos estudios han documentado que el estallido de cohetes y petardos puede desencadenar taquicardia en estos animales, e incluso llegar a provocarles la muerte. Además, otro factor que pone en riesgo su vida son los residuos químicos que quedan esparcidos en las calles tras el uso de estos artefactos.

En declaraciones a La República, la veterinaria Jessy Alfonso explicó que "el ruido de la pirotecnia afecta a las aves, especialmente a las palomas que viven en las calles. Asimismo, el contacto con los residuos químicos depositados tras estos eventos también puede ser fatal para ellas".

¿Es legal el uso de la pirotecnia en el Perú?

En el Perú lo que no está permitido es el uso ilegal de la pirotecnia. La adquisición de productos pirotécnicos en puntos de venta no autorizados no solo infringe la ley, sino que también pone en grave peligro la seguridad de las personas.

Entre los principales riesgos asociados se encuentran explosiones accidentales, quemaduras severas, amputaciones y, en casos extremos, la pérdida de vidas. Los artefactos pirotécnicos ilegales más frecuentes incluyen cohetones, mamaratas y otros dispositivos fabricados sin cumplir con los estándares técnicos adecuados para garantizar su seguridad.