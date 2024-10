La congresista Patricia Juárez reafirmó su postura respecto a la disolución del Congreso en 2019, calificándola como "inconstitucional". Según Juárez, en una reciente sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), el ex primer ministro, Salvador del Solar, habría admitido que solicitó una cuestión de confianza “cuando no correspondía”. Esta situación, señaló Juárez, debería involucrar tanto al expresidente Martín Vizcarra como al exministro de Justicia.

“La caducidad no sé cómo lo va a resolver, pero la verdad es que me gustaría que Del Solar se defienda desde el fondo del asunto y no a partir de un aspecto formal”, sostuvo Juárez, en referencia a la posibilidad de que Del Solar busque prescripción en lugar de defender su posición en el contenido del conflicto. Para Juárez, pedir la prescripción “es como darle vuelta a la norma”, aunque admitió que se trata de un recurso legítimo. La congresista también expresó su desacuerdo con el Tribunal Constitucional (TC), que, con cuatro votos, validó lo que ella considera “un cierre inconstitucional promovido por Salvador del Solar”.

En respuesta, Salvador del Solar defendió sus acciones, calificando las afirmaciones de Juárez como "equivocadas". Según Del Solar, el planteamiento de la cuestión de confianza en 2019 se realizó dentro del marco legal y constitucional vigente en ese momento. "La congresista dice que reconocí que planteé una cuestión de confianza para la que el Ejecutivo no estaba autorizado, pero eso es incorrecto", aclaró Del Solar, quien explicó que la restricción sobre la cuestión de confianza fue establecida posteriormente con la Ley 31355, aprobada en 2021.

"Si la congresista hubiera prestado atención a nuestra defensa, se habría dado cuenta de que en ese momento no existía ninguna limitación legal ni constitucional", agregó. Del Solar también respondió a la interpretación de Juárez sobre una sentencia del TC de 2023, la cual, según la congresista, habría cuestionado la validez del cierre del Congreso en 2019. "Eso es falso. En ningún momento el TC ha declarado inconstitucional lo ocurrido en 2019", indicó Del Solar, refiriéndose a que los magistrados actuales no comparten los criterios de la sentencia previa de 2020, que ratificó la constitucionalidad de la disolución.

El cierre del Congreso en 2019 por el entonces presidente Martín Vizcarra, con Salvador del Solar como primer ministro, fue una medida que polarizó al país y desencadenó debates sobre los límites constitucionales del Ejecutivo. La cuestión de confianza, vinculada a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, fue rechazada en primera instancia, lo que llevó a la disolución del Parlamento. En años posteriores, este episodio ha sido objeto de diversas interpretaciones legales, incluidas nuevas regulaciones y sentencias del TC que siguen siendo motivo de debate.

Salvador del Solar y la grave acusación contra el Congreso por denuncia constitucional: "Están obligados a archivarla"

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso ha tomado una decisión que contraviene sus propias normativas al no archivar la denuncia constitucional presentada contra Salvador del Solar por la disolución del Congreso en 2019. Esta medida es controvertida, ya que el artículo 99 de la Constitución establece un plazo de cinco años para el proceso de antejuicio y juicio político, el cual venció el 30 de septiembre pasado.

"Como es de público conocimiento yo cesé en mis funciones como presidente del Consejo de Ministros el 30 de septiembre de 2019, es decir, que al 30 de septiembre de 2024 se cumplieron los cinco años que la Comisión Permanente tenía para presentar una acusación en mi contra", confirmó Del Solar en un video publicado en su cuenta oficial de Youtube.

A pesar de que ya ha transcurrido casi un mes desde la expiración de este plazo, la SAC no ha mostrado señales de querer archivar la denuncia. Esta situación ha generado la indignación del ex primer ministro Salvador del Solar, quien ha solicitado al Congreso que proceda con el archivo inmediato de la denuncia.