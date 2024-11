Rosa María Palacios se pronunció sobre la situación de inestabilidad que podría atravesar el Gobierno de Dina Boluarte tras el reciente pedido de vacancia contra la jefa de Estado, y señaló que la continuidad de su mandato depende únicamente de dos figuras políticas clave: César Acuña y Keiko Fujimori. La abogada dijo que, si ambos líderes logran ponerse de acuerdo, reunirían los 87 votos necesarios para concretar su salida de la presidencia. Bajo este contexto, Palacios afirmó: "Su frivolidad la ha llevado a estar más preocupada sobre qué reloj lleva en la muñeca o qué operaciones se hace en la cara, que gobernar. Porque, si ya no es útil, sus días están contados".

Además, la abogada se refirió sobre los calificativos que tuvo el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, contra la mandataria tras responder un cuestionario de preguntas al dominical Cuarto Poder. De hecho, sobre esta figura, Rosa María Palacios expresó: "Si el programa le puede hacer llegar un cuestionario, ¿por qué la policía no puede atraparlo? Si parece ser bastante sencillo llegar a él". Asimismo, comentó que Cerrón Rojas y Dina Boluarte parecen haber pactado una misma versión de que la presidenta no ayudó al hoy prófugo de la justicia: "los dos están de acuerdo en esto, coinciden, pero ¿por qué será que no le creemos?, acotó.

La letrada refirió que Vladimir Cerrón aseveró que Dina Boluarte no llegaría a dar un mensaje a la nación el próximo 28 de julio del 2025. "¿Por qué se está repitiendo esto una y otra vez? Porque primero ya hay congresistas que lo están diciendo y, segundo, porque este Congreso ha logrado modificar por ley la Constitución para hacer imposible la resolución del Congreso", explicó.

Argumentó también que la proximidad de las elecciones de 2026 genera presión en el Congreso y estaría obligando a los partidos que sostienen el gobierno de Boluarte, especialmente aquellos liderados por Fujimori y Acuña, a replantearse su respaldo. "El apoyo 'desesperado' de la presidenta a estos líderes políticos ya le estaría pasando factura", concluyó, sugiriendo que las decisiones que tome el Parlamento en los próximos meses estarán marcadas por las repercusiones de mantener a Boluarte en el cargo y sus consecuencias políticas de cara a los próximos comicios electorales.

RMP sobre GPS del cofre: "¿Qué clase de seguridad tenía la presidenta?"

En otro segmento del programa, Rosa María Palacios se refirió a la reciente polémica en torno a la seguridad de la presidenta Dina Boluarte, luego de que se revelaran detalles sobre el chofer que la transportaba y el protocolo de seguridad que la rodea. La abogada resaltó que el chofer del 'cofre', identificado como Félix Montalvo, fue separado de sus funciones en la escolta presidencial luego de haber declarado ante la Fiscalía y no por tener antecedentes y está imputado por pertenecer al Escuadrón de la muerte. "¿Qué clase de medidas de seguridad puede tener un presidente del Perú si uno de sus choferes está involucrado en casos de violencia y el vehículo no cuenta ni siquiera con un GPS de geolocalización?", cuestionó Palacios.

Además, Palacios comentó las inconsistencias en los movimientos de seguridad alrededor de Boluarte, destacando un incidente ocurrido en la playa Míconos. Allí, la jefa de Estado -según información de los dominicales- habría ordenado que su escolta se retirara, incluida su “sombra”, una oficial de policía asignada para su protección constante. "¿Por qué prescindió de su equipo de seguridad? Y, sobre todo, ¿con quién se estaba reuniendo en esa casa?", añadió.

Finalmente, la letrada planteó que, en contextos de seguridad nacional, la presencia física del equipo de protección no es opcional. “La presidenta tiene asignada protección 24/7, por lo que estos agentes deben permanecer cerca de ella en todo momento. (…) Pero así están las cosas en el país", concluyó.