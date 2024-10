Dina Boluarte no fue bien recibida en el distrito de Chosica. Foto: composición LR

Dina Boluarte volvió a recibir el desprecio de la ciudadanía. Esta vez el escenario fue el distrito Lurigancho-Chosica, lugar en el que los manifestantes esperaron a la jefa de Estado en los exteriores de la Escuela Bicentenario I. E. 1267, donde brindaba un discurso. A su salida, los manifestantes arrojaron huevos al vehículo presidencial y a la comitiva que lo acompañaba.

"Ahí viene, ahí viene la m*****. Fuera, asesina. ¿El huevo dónde está? Fuera, asesina. Huevos, ahí. Fuera, fuera. Se va la asesina", se escucha en un video grabado por una de las manifestantes y difundido por el usuario Mireya CH en X.

Provistos de huevos y pancartas con mensajes de rechazo a Boluarte, los ciudadanos cercaron la pista por la que pasaría la mandataria. Una vez que empezaron a transitar los vehículos del Ejecutivo, una de las manifestantes empezó a arrojar huevos a la comitiva que acompañaba a la presidenta.

"Que se haga justicia por todos aquellos que han muerto a causa de nuestra presidenta incompetente. Que en lugar de arreglarse la nariz, que arregle nuestro país. El día de hoy estamos reclamando por el derecho a la vida y que esa mujer incapaz salga del mandato. Vamos, vecinos, todos. Fuera, Dina. Fuera, asesina", exclamó una de las manifestantes.

Posteriormente, los ciudadanos corrieron detrás de la comitiva, sin embargo, decenas de policías les impidieron el paso. Formando una cadena humana, los efectivos no dejaron que los manifestantes continuarán persiguiendo el auto presidencial, lo cual incrementó su enojo.

Presidencia asegura que los manifestantes no eran de la zona

Al respecto, desde la Presidencia indicaron a este medio que los manifestantes no eran residentes del distrito donde se inauguró el colegio Bicentenario, sino que se trataba de una portátil que presuntamente sería de Cajamarquilla, según indicaron algunos padres de familia.

"(¿Las señoras son de acá?) No son. Son de afuera. Son de Cajamarquilla o de Santa Cruz. No tienen hijos acá. La de gorra blanca no es de acá. Hace rato le hemos dicho que se vayan", indicaron.

Asimismo, indicaron que los padres de familia del lugar se encuentran satisfechos con la escuela Bicentenario. "Hemos venido para conocer el colegio", manifestó una de las asistentes.

Dina Boluarte asegura que estudió en una escuela con "piso de tierra"

Horas antes, la jefa de Estado brindó un discurso ante los escolares y autoridades de la institución a fin de resaltar la importancia de la educación para los jóvenes. En ese marco, aseguró que ella estudió en un colegio que no tenía la infraestructura adecuada para llevar los estudios.

"Yo vengo de una escuela cuyas paredes eran de adobe y cuyo piso era de tierra y, como alumnos, semanalmente teníamos que mantener el orden y limpieza en nuestros salones y los hacíamos con orgullo porque sabíamos que, de esa manera, nos estábamos forjando un futro distinto", anunció.

Asimismo, agregó: "Me lleno de emoción cuando en el recorrido veo tanto apasionamiento por aprender. Tantas ganas por hacer mejor las cosas. En los salones que hemos recorrido hoy día, veo ganas de hacer cosas importantes".