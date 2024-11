Iván Siucho Neira reapareció públicamente en una entrevista en Willax, donde afirmó que Mateo Castañeda llegó a un acuerdo con el fiscal de apoyo del Eficcop, José Gutiérrez Mitma, para archivar la investigación que él enfrentaba por presunto lavado de activos. Según Siucho, a cambio de esta acción, Castañeda le solicitó que firmara un documento en el que se indicaba que le había entregado S/15 000 en efectivo.

De acuerdo con Siucho, Mateo Castañeda, quien también fue abogado de Dina Boluarte, lo defendía en una investigación por presunto lavado de activos. Meses después, Castañeda fue detenido por el caso Los Waykis en la Sombra y pasa unos días en la carceleta. Fue allí donde conoció al fiscal Gutiérrez Mitma.

Iván Siucho Neira fue captado en el Aeropuerto Jorge Chávez yendo a Francia. Foto: composiciónLR/difusión

"Cuando al doctor Mateo Castañeda lo ponen la investigación preliminar por siete días, yo estaba preocupado no por el tema de Los Waykis, sino porque tengo un tema de lavado de activos en el que llevaba más de 20 meses de acusación. Es algo muy complicado para las personas. Me han sepultado financieramente. No puedo cobrar un cheque, mis cuentas las han cerrado. No tendría ningún problema, siempre y cuando demuestren que es verdad", explicó Siucho.

Iván Siucho explicó por qué aceptó atribuirse origen de los S/15 000

"Yo ya estaba preocupado por este tema y me preocupó más aún cuando veo que a mi abogado lo habían metido a la carceleta. Llamo a sus abogados y me citan a su oficina. El doctor Castañeda me dice "Hay dos cosas: una buena y una mala. La buena es que el fiscal de apoyo del Eficcop me ha estado entrevistando en el calabozo y llegamos a un entendimiento porque cuando él firma agrega tres puntos en forma de triángulo" y Mateo le dice que él era masón y jerárquicamente él era maestro, es decir, era más arriba que el fiscal y congeniaron. Con el pasar de los días, conversaron sobre el caso de los Siucho", agregó.

Iván Siucho es investigado por presunto tráfico de influencias. Foto: composiciónLR/difusión



Después de esto, Castañeda y el referido fiscal acordaron en que la investigación contra Siucho sería archivada. "Él me dice "no te preocupes porque como somos masones. Eso va a ser rápido. Te va a archivar tu proceso en dos o tres semanas, pero acá hay algo malo, Francisco", me dice. "No lo malo, sino la ayudita. Cuando a mi me intervienen y me allanan en la oficina hay un sobre con S/15 000 que decía tu nombre Iván Siucho. Tu tarea es ayudarme con la procedencia de ese dinero". A mi me agarra frío y acepto. Luego, él recibe una llamada y pide que firme un recibo con ese dinero. Él me pidió que mintiera y que dijera que ese dinero yo se lo di en efectivo. Cosa que nunca sucedió", manifestó.

Finalmente, el acuerdo no se realizó y, actualmente, Iván Siucho continúa con una acusación por el presunto delito de lavado de activos, tal como afirmó durante la entrevista.

Asimismo, Siucho, quien es colaborador eficaz en el caso Los Waykis en la Sombra, insistió en decir que la suspendida fiscal Elizabeth Peralta les pidió un millón de dólares para devolver una cantidad de oro incautada.