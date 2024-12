Más de 700.000 peruanos salieron del país en los últimos 4 años

Buen viaje. Peruanos que salen del país y no regresan constituyen un gran capital humano que se pierde, señalan los expertos. La mayoría son profesionales.

Buen viaje. Peruanos que salen del país y no regresan constituyen un gran capital humano que se pierde, señalan los expertos. La mayoría son profesionales.

“Cuando uno migra, hace muchos duelos. Allá en Perú tenía una carrera, y acá en España no eres nadie”. Hace un poco más de un año, Betsabet León Rodríguez, de 35 años, enfermera de profesión, decidió viajar a Europa en busca de mejoras económicas. Un familiar le ofreció hospedaje en ese país y hoy en día trabaja cuidando niños.



En el Perú laboraba en el área administrativa de un centro de salud de Puente Piedra, pero no recibía un pago puntual y tampoco tenía estabilidad laboral. “Yo estaba como tercero, los pagos no eran regulares, se gana más, pero se retrasan cada dos o tres meses. Ese era el principal problema”.



Agobiada por las deudas en la universidad donde estudiaba una segunda carrera, los gastos de la manutención de su hija y la construcción de su casa en Comas, decidió dejar a su querida familia en Perú y empezar desde cero en otro país.



Ella está en condición de irregular, pero en un año más podrá regularizar su situación. Está homologando sus papeles como enfermera técnica. Ella ya no quiere regresar a vivir al Perú. Dice que la inseguridad ciudadana la desalienta y planea llevar a su hija a España.

“Regresaría a Perú solo de visita, cualquier país es mejor. Veo las noticias de allá y es terrible el grado de violencia, pero gracias a este país puedo andar con un móvil hasta tarde y no tengo temor de que me roben”.



Betsabet es una de los miles de peruanas y peruanos que salieron del territorio nacional y ya no regresaron. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, desde enero del 2020 hasta octubre del 2023, salieron 709.160 connacionales.



De esa cifra, el 81,8% eran jóvenes de 18 años a más.



Otra peruana que se fue es Janet de la Cruz, de 32 años, madre de dos pequeños. Ella emigró a Chile en el 2021 por motivo de reunificación familiar con el padre de sus hijos y también para encontrar mejores oportunidades laborales.



No quería dejar el Perú a pesar de la pandemia, pero vio que su hijo mayor necesitaba de su papá, quien emigró años antes a Chile. Él se dedica a la construcción civil y ella hasta hace poco trabajaba como niñera, pero el nacimiento de su segundo hijo en Chile hizo que parara esa labor y ahora se dedica totalmente a su familia.



Janet ingresó como turista, pero excedió el tiempo permitido. Ahora está en proceso para obtener el carné temporal y con ello estar en regla, postular a un trabajo y ganar más. Mientras tanto, su hijo mayor, de 6 años, va al colegio donde accede a una buena educación y eso la mantiene tranquila.



Entre sus planes está regresar al Perú, pero dentro de unos cinco años, luego de haber juntado lo suficiente para comprar una casa y un carro.



600.000 este año



Según las cifras de Migraciones, solo este año, de enero a setiembre, salieron 600.000 peruanos. Una cifra superior a los años anteriores.

Sin embargo, para Patricia Vera Rojas, investigadora de la Universidad de Piura, hay que esperar que se cumpla el año para llamarlos emigrantes. Advierte que si esta gente ya no regresa, enfrentamos el riesgo de perder un gran capital humano.



“Llamar a alguien emigrante es si tiene al menos un año viviendo fuera del país, sin haber regresado. Todavía hay que esperar para llamarlos emigrantes como tal y hay que tener cuidado para no alarmar”, señala.



Vera destaca que esta tendencia creciente de peruanos que salen del país coincide con el estancamiento económico, la crisis política y la inseguridad ciudadana. Y apunta que la salida masiva de peruanos no es reciente, “viene desde el 2008, fue creciendo; la pandemia la estancó y otra vez estamos saliendo a una tasa muy alta”.



“Una encuesta de Ipsos que se llevó a cabo en agosto indica que más de la mitad, el 57% de los peruanos, está dispuesta a salir del país este año, y dentro de estos la mayoría, el 46%, indica que la principal razón por la que se iría del país es por la búsqueda de mejores oportunidades económicas. Eso refleja la desazón, la desesperanza que experimentan ahora”.



En efecto, un estudio que realizó la Universidad del Pacífico (UP) el año pasado revela que el 60% de las personas encuestadas tenía la intención de irse del país y la principal causa era la búsqueda de mejores condiciones económicas.



Soledad Castillo, investigadora principal de la Cátedra de Migraciones de la UP, señala que lo más curioso de este estudio es que las personas encuestadas no estaban desempleadas o con problemas económicos necesariamente, sino profesionales buenos que sentían que la situación económica en el Perú no estaba cumpliendo sus expectativas.



Para Castillo, existe la idea de que el país se está estancando tras la crisis económica, política y la inseguridad ciudadana. “Y esto debe generar preocupación, ya que son profesionales que podrían aportar aquí, pero lamentablemente están eligiendo irse porque aquí no se les dan las condiciones que esperan”.

Peruanos emigran más a Estados Unidos

Más de 3 millones 500.000 peruanos viven en el exterior, según la Superintendencia Nacional de Migraciones y el Instituto Nacional de Estadística (INEI), con datos al 30 de junio del 2024. Según el sexo, el 51,8% son mujeres y el 48,2% hombres.



De acuerdo a los grupos de edad, el 68,9% tiene entre 15 y 49 años. La población emigrante menor de 15 años representa 12,4%, los de 50 a 59 años el 10,4% y los adultos mayores de 60 años el 8,3%.



Según país de residencia, la mayoría de peruanos emigrantes se encuentra viviendo en Estados Unidos con 30,4%, seguido de España con 16,1%, Argentina (12,9%), Chile (11,6%), Italia (10,3%), Japón (3,6%) y Canadá (1,9%). La mayoría de ellos cuenta con ciudadanía o residencia permanente.