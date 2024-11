Revelan detalles de cómo Mateo Castañeda habría instruido a Iván Siucho para justificar los S/15.000 incautados

En la sesión del miércoles 16 de octubre, el fiscal Raúl Guerrero, del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), expuso imágenes de la videollamada entre el abogado Mateo Castañeda y el aspirante a colaborador eficaz Iván Siucho, la misma en la que se habría tratado cómo justificar los 15.000 soles que se le incautaron al exabogado de la presidenta Dina Boluarte.

Dicho monto le fue incautado al exdefensor de la mandataria cuando fue detenido en mayo de este año. Castañeda recuperó su libertad luego de que la Quinta Sala de Apelaciones Nacional revocara la detención preliminar judicial, pero no recuperó inmediatamente el dinero. Para ello tenía que demostrar que no estaba vinculado a algún hecho ilícito. Habría buscado a Iván Siucho.

Siucho Neira acusó a Castañeda, quien lo defendía en un proceso por lavado de activos, de haberlo instruido y pauteado sobre lo que debía y no debía declarar ante el Eficcop. Todo ello con el objetivo de darle verosimilitud al recibo aparentemente falso por 15.000 soles de fecha 7 de mayo de 2024. Estas coordinaciones se habrían dado por videollamadas a través de WhatsApp, sesiones que el delator habría grabado con otro teléfono celular.

El video está en poder del Eficcop y no se ha hecho público. Esto ocurriría, informan fuentes de La Republica, en caso de que el caso llegue a juicio oral. Sin embargo, el fiscal Raúl Guerrero dio detalles de las grabaciones proporcionadas por Iván Siucho.

El fiscal destacó dos extractos, uno de la videollamada que tuvo lugar el 17 de junio y otro del 19 del mismo mes. En la primera transcripción, Siucho lo comenta a Castañeda que, presuntamente a pedido de este último, "tenía que sacar el extracto bancario" para acreditar un movimiento de 15.000 soles. El abogado, según la transcripción, respondió que "hay tiempo para pensarlo" y que en los días siguientes se reunirían para "meterle cerebro a eso". "Todo tiene solución, amigo", dijo Castañeda.

Este primer extracto, afirma el fiscal Raúl Guerrero, demostraría dos cosas: que la coordinación se habría dado y que Castañeda se "ufanaba de decir que todo tiene solución en el sistema de administración de justicia por presuntos actos ilícitos".

La segunda transcripción, de la videollamada del 19 de junio, es más comprometedora. De acuerdo con lo transcrito, Siucho mencionó explícitamente que firmó un recibo por 15.000 soles que no podía sustentar. A lo que Mateo Castañeda habría expresado su desacuerdo con que dicho tema se hable por teléfono. "Busquemos una solución, pero no por teléfono te repito", señaló el abogado, según el Eficcop.

Sobre esta última conversación, el fiscal Raúl Guerrero indicó que Mateo Castañeda le hizo un gesto a Siucho para que guarde silencio luego de que este último mencionó los 15.000 soles. ""¿Acaso dice 'qué estás hablando', 'en qué me estás involucrando', 'yo no tengo nada que ver'? Le pide que guarde silencio y lo insta a que no hable por teléfono, que lo visite, que converse y que busquen una solución. 'Pero no por teléfono te repito'", indicó el representante del Ministerio Público.

Efectivamente, una captura del video que entregó Siucho muestra claramente a Castañeda con el dedo índice de la mano derecha llevado a su boca.

Las presuntas coordinaciones entre Castañeda y Siucho forman parte de los elementos de convicción con los que la Fiscalía busca acreditar que el abogado podría obstaculizar la investigación del caso Los Waykis en la Sombra.

Conversaciones comprometedoras

Videollamada del 17 de junio

Iván Siucho: Ya, pero, doctor, escúcheme, hay un tema que tengo que juntarme, porque se acuerda de lo que tenía que sacar el extracto bancario para ver de dónde salía lo...

Mateo Castañeda: ¿Ya, ya y?

Iván Siucho: No lo encuentro, pero p***, no sé cómo vamos a hacer eso, doctor, ese es el tema

Mateo Castañeda: Hay tiempo para pensarlo, tranquilo

Iván Siucho: Ya

Mateo Castañeda: Mañana o pasado nos reunimos para meterle cerebro a eso, todo tiene solución, amigo, pero contigo vente

Iván Siucho: Ya, doctor, está bien quedamos

Videollamada del 19 de junio