El Gobierno de Dina Boluarte censuró la exposición de los cuadros "Mi Puno en el bicentenario" y "Puno es el Perú", de los autores Juan Condori Tapara y Ruth Ingaluque Flores, que se realizaría en la Puno y tenían como finalidad ilustrar las protestas contra Boluarte Zegarra en diciembre del 2022, según Epicentro. En ese sentido, la Asociación Cultural Brisas del Titicaca denunció que fueron víctimas de comentarios discriminatorios, despectivos y humillantes por parte de la Jefa de la Oficina de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional del Perú, Guiliana de los Milagros Paredes Fiestas.

Las muestras de los cuadros iban a formar parte de la exposición "Brisas del Titicaca, Puno en el Bicentenario, Cultura e Identidad", sin embargo, no pudo concretarse debido a que la Vocal de Actividades Culturales e Investigación de la Asociación, Brígida Paca Pantigoso, fue comunicada de "manera humillante" que debían retirar las muestras de arte. En consecuencia, el presidente, Juan Carlos Zevillanos, y la secretaria general, Mariane Molina, de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, enviaron una carta a la jefa institucional de la biblioteca, Ana Peña Cardoza.

"Los hechos que denunciamos ocurrieron en las instalaciones de la Biblioteca Nacional, cuando estábamos a una hora del inicio de la inauguración de la Exposición y Develación de la V Biena de Pintura "Brisas del Titicaca Puno en el Bicentenario Cultura e Identidad", poniendo en riesgo la realización de la exposición, obligándonos de mala manera a retirar los cuadros"", expresó.

Asimismo, Zevillanos y Molina acusaron en la misiva que los cuadros de los artistas Juan Carlos Condori Tapara y Ruth Pilar Ingaluque Flores, indicando que "este tipo de arte no se podía exponer en la Biblioteca Nacional". Además, agregaron que se les comunicó "que si no retirábamos dichos cuadros no podíamos realizar la exposición, porque nos cerrarían las puertas de la Biblioteca".

¿Cuáles eran los cuadros que censuró el Gobierno de Dina Boluarte?

Los cuadros "Mi Puno en el bicentenario", Juan Carlos Condori Tapara, y "Puno es el Perú", de Ruth Ingaluque, fueron censurados en la exposición "Brisas del Titicaca, Puno en el Bicentenario, Cultura e Identidad", que iba a llevarse a cabo en la Biblioteca Nacional del Perú. Sin embargo, los cuadros que buscaban retratar las protestasen diciembre del 2022 contra el Gobierno de Dina Boluarte pudieron ser compartidas por el portal Epicentro.

Puno sí es el Perú, de Ruth Ingaluque.

La Asociación ha solicitado a la Biblioteca Nacional que "se sirvan a hacer llegar las satisfacciones del caso hacia nuestra Vocal de Actividades Culturales e Investigación y a nuestra institución, por el maltrato recibido en cumplimiento de sus funciones, así como autorizar la exhibición de los cuadros que fueron indebida e injustamente retirados".