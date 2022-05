Ministro Javier Arce reconoce que estuvo recluido y que tiene denuncias, pero no lo informó en su declaración

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce, ahora no solo es cuestionado por su falta de experiencia en el sector, sino también por haber estado recluido en un penal y por las denuncias en su contra. Pese a ello, el titular del Midagri no incluyó dicha información en su declaración jurada que presentó al asumir el referido cargo.

Por disposición de la Ley Nº 31457, todo nuevo ministro o viceministro debe presentar una declaración jurada al momento de asumir un puesto. En este documento, se debe consignar “con detalle” que cumple con el perfil del cargo, “así como todas las investigaciones fiscales, los procesos judiciales y procedimientos administrativos en los cuales está o estuvo incurso en calidad de imputado o cómplice, el estado en que se encuentre dichos procesos y procedimientos, así como la decisión de las sentencias o resoluciones administrativas, si el proceso hubiera concluido”.

El último domingo, Cuarto Poder dio a conocer que en 1997 un juzgado de Lima Norte envió a Arce Alvarado al penal San Jorge por el presunto delito de usurpación de funciones. El mismo ministro confirmó dicha data, pero sostuvo que la medida fue injusta y que luego fue absuelto.

El referido dominical también informó que Javier Arce tendría la condición de reo libre ante el Noveno Juzgado Penal Liquidador de Lima. Ello, por la supuesta comisión del delito de estafa genérica.

Dichos procesos no se encuentran en la declaración jurada, que, de acuerdo con la Ley Nº 31457, tiene que corroborar el presidente del Consejo de Ministros, es decir, Aníbal Torres.

Javier Arce tampoco informó de denuncias en su contra

Cuarto Poder difundió que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce, cuenta con 20 denuncias fiscales en su contra: 5 en archivo y otras en dictamen o formalización por delitos como asociación ilícita, falsificación, estafa, falsificación documentaria, concusión, usurpación de funciones, hurto agravado y delitos contra la fe pública.

A través de un tuit, Arce, quien es parlamentario andino por Perú Libre, dijo que son “denuncias anteriores”.

“Lo que figura en el listado son algunas denuncias anteriores, como dirigente popular para conseguir agua, titulación, lucha contra el peje corrupto, y otras que se encuentran archivadas, y aún figuran en el registro de la Fiscalía”, apuntó.

Según la norma nº 31457, el perulibrista estaba en la obligación de comunicar dichas denuncias, así estas hayan sido archivadas por el Ministerio Público.

“Si lo declarado no se ajusta a lo anteriormente mencionado, me sujeto a lo establecido en el artículo n° 438 del Código Penal y las demás responsabilidades administrativas y/o penales que correspondan, conforme al marco vigente”, fue el compromiso que firmó Javier Arce al aceptar el cargo de ministro de Estado.

El referido artículo del Código Penal define el delito de falsedad genérica: “El que de cualquier otro modo que no esté especificado en los capítulos precedentes, comete falsedad simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que no ha existido o viceversa, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años”.