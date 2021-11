Ministra de Cultura: “Pedir la vacancia no ayuda a la construcción del país”

Ayer, la presidenta del Congreso aseguró que la vacancia presidencial no está en la agenda del Congreso y hoy anuncian que presentarán una moción ¿Qué opina al respecto?

Estas voces que se levantan en el Congreso no solo le hacen el juego al afán de acelerar inestabilidad política y económica, sino, principalmente, a quienes son negacionistas de este proceso electoral y que siguen sin querer respetar la voluntad de la mayoría, que ya eligió al presidente Pedro Castillo para gobernarnos por cinco años, y llama la atención que en el Congreso no haya una posición clara al respecto. Por un lado, la presidenta del Congreso señala que no está en agenda, y luego admitiendo el pedido de una congresista sobre la vacancia del presidente.

Pero es una facultad parlamentaria

Sí, pero el Congreso debe actuar con mayor seriedad y no seguir permitiendo este tipo de pedidos que solo atentan contra la voluntad popular, que ya fue establecida en la segunda vuelta. Y más bien dejar trabajar al Ejecutivo, porque todos queremos que el país salga de la crisis económica en que nos ha dejado la pandemia y que se ha acentuado con la inestabilidad política que generan estas voces.

¿Cuáles podrían ser los efectos?

Al final, se afecta a los sectores más pobres del país, a quienes la pandemia ha hundido en una crisis más profunda de la que se tenía y ha generado una recesión económica. Hay actividades que todavía no han podido ser reactivadas, como ocurre también en el sector cultural, pues muchos artistas no pueden volver al trabajo presencial al cien por ciento, porque hay restricciones de aforo y muchos artesanos se han visto limitados al no poder ofrecer sus productos en las ferias. Hay varios sectores que están atravesando problemas económicos y como Gobierno estamos tratando de buscar las maneras de salir adelante, pero esta inestabilidad política que se genera desde los intereses particulares de algunos congresistas no permite tener la tranquilidad para lograr los objetivos.

¿Pediría a los congresistas no respaldar la moción de vacancia?

Los congresistas deben ser responsables de la función que les toca. Hay tantos temas por atender a nivel legislativo, tantas tareas por fiscalizar, tantas propuestas por encaminar, que realmente perder energías y recursos para pedir la vacancia de un presidente que ha sido elegido por la mayoría de los peruanos, no ayuda a la construcción del país. Pido mayor seriedad, y más que bien que lleguemos a una agenda común para avanzar.

La congresista Chirinos dice que el presidente no tiene capacidad moral ni está preparado para el cargo…

Ella es la persona menos indicada para hablar de la capacidad moral del presidente, por una serie de cuestionamientos que se le ha hecho debido a la función que realizó y el entorno político al que representó en El Callao. El presidente es un hombre del campo, que se ha formado profesionalmente, tiene estudios de maestría, ha sido dirigente sindical, y ahora está en una función en la que lo han puesto la mayoría de los peruanos. Tiene una apuesta por atender a los sectores que han sido más vulnerables en nuestro país. Estamos tratando de trabajar la inclusión social, el respeto a nuestras culturas y diversidad.

Algunos dicen que este Parlamento es obstruccionista y golpista…

Con este pedido de vacancia, lo que se está haciendo es generar un clima de inestabilidad, distrayendo de alguna manera la función fundamental de realizar un trabajo conjunto del Legislativo y el Ejecutivo. Deben ser claros en respetar la voluntad popular, así como ellos fueron elegidos, hay que respetar que el presidente Castillo fue elegido para gobernar cinco años.