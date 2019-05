Oracio Pacori: "Existe responsabilidad del Congreso en favorecimiento a César Hinostroza"

El congresista de Nuevo Perú Oracio Pacori se refirió a la aprobación de extradición del expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, César Hinostroza, por parte de la Audiencia Nacional de España.

La justicia española determinó que Hinostroza debe ser trasladado a nuestro país a fin de que sea investigado por los delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible.

No obstante, no admite el delito de organización criminal en su contra debido a que si bien el Parlamento consideró que él pertenecía a un grupo delictivo, no hizo lo propio con los demás miembros denunciados del CNM.

"Parece que el reclamado [César Hinostroza] sería el jefe de una organización sin miembros", se lee en el texto de la Audiencia Nacional de España.

Al respecto, Oracio Pacori, que se encargó de realizar el informe contra Hinostroza y exintegrantes del CNM, responsabilizó a los parlamentarios de Fuerza Popular y de la Apra por la no inclusión de los exmiembros dentro de la organización.

"El tribunal español ha considerado estos elementos del informe del Congreso para decir que César Hinostroza no pueda ser extraditado por pertenecer a una organización criminal. Entonces sí existe responsabilidad del Congreso de la República; nosotros creemos que es de Fuerza Popular y el partido aprista, quienes archivan estas denuncias en la Comisión Permanente y ratifican ello en el Pleno del Congreso", señala el legislador de Nuevo Perú.

A la vez, manifestó que aún se pueden seguir enviando más denuncias constitucionales, pues existen más audios que fortalecerían la premisa de que sí habría una organización criminal.

"Otra cosa que quiero destacar es que sí se puede presentar más denuncias constitucionales. Existen más audios que se han presentado en otras denuncias y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales han sido archivadas. Estamos limitando la función que tiene que cumplir el Ministerio Público en esta investigación; entonces sí existe responsabilidad del Congreso para favorecer a César Hinostroza", comentó para RPP.

Finalmente, indicó que de cualquier forma, la extradición de César Hinostroza debe tomarse como un avance, debido a que la justicia española ha informado que el expresidente de la CNM no era un perseguido político.

"Esperemos que haya por parte de la Procuraduría mayor sustento en este tema y de esa forma César Hinostroza tenga que ser al final extraditado y pueda responderle al país por pertenecer a una presunta organización criminal. […] No obstante, hay que considerar de que la decisión que tomó el tribunal español tiene elementos importantes, ratifica por ejemplo que el caso de Hinostroza no responde a una persecución política", anotó.