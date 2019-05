Oficialismo insistirá en acelerar las reformas en el Congreso

El oficialismo insistirá en que el Congreso de la República deje las decisiones dilatorias, como un cronograma recién aprobado en la Comisión de Constitución, y acelere el trabajo sobre las propuestas de reformas políticas enviadas por el Gobierno hace más de un mes, para que estas puedan aplicarse en las elecciones generales del 2021.

Las iniciativas del Ejecutivo buscan mejorar el sistema político con varios cambios clave.

Mañana, martes 14, en la sesión de la Comisión de Constitución del Parlamento, que preside la congresista fujimorista Rosa Bartra, el legislador Jorge Meléndez, vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio, pedirá que se modifique el cronograma, aprobado por este grupo de trabajo, sobre las propuestas de reformas políticas.

“Estamos contra el tiempo. Si el cronograma no varía y no se reformula la metodología, no serían viables los cambios en la inmunidad para el próximo Congreso. Un sector de parlamentarios no ha tenido esa lectura y evade priorizar los proyectos enviados por el Ejecutivo”, sostiene Meléndez.

Cronograma con trampa

El pasado martes 7, la Comisión de Constitución aprobó, con votos del fujimorismo y el Apra, un cronograma para el trabajo sobre reformas políticas, que incluye más de 130 proyectos. No daría prioridad a las 12 propuestas presentadas por el Gobierno a partir del informe de la comisión de expertos que presidió el sociólogo Fernando Tuesta.

Este cronograma establece que el trabajo de la Comisión de Constitución sobre estas reformas debe terminar el 2 de julio. Luego faltaría su aprobación en el pleno del Parlamento. Indica también que se empiece por proyectos de leyes ordinarias y dejar para el final iniciativas que impliquen modificaciones a nuestra Constitución Política.

Los cambios constitucionales requieren aprobación del pleno del Congreso en dos legislaturas. En las propuestas del Gobierno, cuatro necesitan modificar la Constitución: la que facultaría a la Corte Suprema a retirar la inmunidad parlamentaria, la que ampliaría a cinco años el mandato de gobernadores y alcaldes, la prohibición de que sentenciados en primera instancia sean candidatos y la que mejoraría la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso.

Para que las reformas se apliquen en las elecciones generales del 2021, deben aprobarse en el Congreso como máximo en el 2019. Esto porque en un proceso de elecciones no se pueden aplicar normas electorales cambiadas un año antes.

El cronograma de la Comisión de Constitución ubica la reforma sobre inmunidad parlamentaria al final. Esto dificultaría que se logre aprobar en dos legislaturas, como se requiere.

Diálogo necesario

Además de esta esfuerzo en la bancada oficialista, el Gobierno también buscaría conversar con diversas fuerzas políticas para promover la priorización del trabajo sobre las reformas políticas en el Congreso, según diversas fuentes del Ejecutivo.

Otro flanco es la población. El último viernes 9, el premier Salvador del Solar dio la conferencia magistral “El país que imaginamos: reformas 2021” en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, en la ciudad sureña. Se alistan más presentaciones para promocionar las reformas ante los ciudadanos en diferentes espacios.

De este modo, el Ejecutivo espera revertir la intención del fujimorismo y el aprismo, principalmente, de retrasar las reformas políticas que impulsa. ❖

Tubino: “No podemos decir si van a llegar”

El congresista Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, reconoció que "no podemos decir si van a llegar o no (a los plazos necesarios para aprobar las reformas), pero se está haciendo el esfuerzo para que se llegue".

Cuestionó la actitud del Gobierno. "Veo mucho nerviosismo. (...) Son cambios grandes que requieren debate. (...) El Ejecutivo presiona de forma que no es correcta", dijo en Cuarto Poder.

Jorge Meléndez

Congresista y vocero de Peruanos por el Kambio

“Si el cronograma no varía y no se reformula la metodología, no serían viables los cambios en la inmunidad para el próximo Congreso. Un sector de parlamentarios no ha tenido esa lectura”.

Mesías Guevara

Presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores

“Ellos (el fujimorismo) están reaccionando como si esta propuesta fuera una posición personal del presidente Martín Vizcarra, la personalizan y la ven como si fuera una confrontación y eso no es así”.

Allan Wagner

Presidente de Transparencia

“Ponemos énfasis en la necesidad de hacer un acuerdo político entre las diversas fuerzas (...). Se corre el riesgo de que las elecciones del año 2021 sean afectadas por las mismas deficiencias que ya padecimos”.