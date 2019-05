Harvey Colchado: “Alan García frustró la intención de llevarlo a la justicia”

El expresidente Alan García se suicidó, el pasado 17 de abril, luego de que la Fiscalía junto a agentes policiales llegaran a ejecutar la detención preliminar en su contra y el allanamiento a su vivienda. Harvey Colchado Huamaní, jefe del grupo especializado declara sobre este operativo como otros que lideró.

La División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional trabaja junto al Equipo Especial Lava Jato de la Fiscalía. Por tal motivo, fueron los encargados de acompañar al fiscal Henry Amenábar a la diligencia del exlíder aprista.

Colchado Huamaní sostuvo que el suicidio de García Pérez fue impredecible por lo que les tomó con sorpresa. Sin embargo, a opinión personal el hecho no le impactó por haber vivido situaciones más trágicas con compañeros de trabajo.

"Era un hecho impredecible que él se iba a suicidar. Pensábamos que, como era investigado por un delito de corrupción y siendo dos veces presidente, catedrático y abogado y, además, como nos abrió las puertas de su domicilio, pensábamos que iba a ponerse a derecho. Sin embargo, ya había tomado la decisión de suicidarse hace tiempo", declaró en entrevista a Perú21.

Resaltó que el exmandatario al tomar la decisión de acabar con su vida impidió que se someta a la justicia y pueda defenderse de las acusaciones del Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos.

"He tenido compañeros que han fallecido a mi costado. La decisión que tomó esta persona no me ha impactado. Frustró la intención de llevarlo a la justicia porque todos queríamos como ciudadanos que se llegue a la verdad. Que vaya a un juicio y que se pueda defender", señaló.

El jefe policial explicó que tras el suicidio se realizaron los peritajes, pruebas y testimonios correspondientes incluso con las armas de los policías que estuvieron en la diligencia. Los resultados salieron negativos.

"Cuando se autolesionó, se cerró el cuarto y se aisló la escena del suicidio. Se llevaron las armas de todo mi personal para que se hagan los peritajes correspondientes. También se realizó la prueba de absorción atómica, y los exámenes de balística forense salieron negativos. Además, se tomó las declaraciones a los efectivos. Imagino que en 20 días habrá un resultado del suicidio para que quede como constancia", manifestó.

Diviac en el Congreso

El pasado lunes 6 de abril, la Comisión de Defensa del Congreso citó al ministro de Interior y a los agentes policiales de la Diviac. En la sesión los legisladores interrogaron a cada miembro del grupo especializado, lo cual fue cuestionado por el mismo titular del sector.

Al respecto, Colchado Huamaní señaló que "ya ha volteado la página" de ese encuentro en el que el parlamentario por Fuerza Popular, Carlos Tubino, los llamó "policía política".

"Es un término que no existe en la institución. Detener a personas vinculadas a partidos políticos no te hace una policía política. (...) Ya quedó aclarado en el Congreso y hemos volteado la página. La persona (Carlos Tubino) ya pidió disculpas y ya no se habla más de eso", indicó.

Cuellos Blancos

El jefe de la Diviac, quien participó del descubrimiento de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, aseguró que la corrupción está enquistada en otros distritos judiciales.

"El nombramiento de jueces y fiscales por el CNM (Consejo Nacional de la Magistratura) fue de conocimiento de muchos. Era un secreto a voces, pero no había cómo acreditarlo y esa fue nuestra oportunidad. Nos juntamos un policía, una fiscal, y un juez honesto. El resultado fue que logramos desarticular la organización y se dio a conocer. Aún hay más Cuellos Blancos en otros distritos judiciales", dijo.

Mencionó que luego de la renuncia de Pedro Chávarry, como titular del Ministerio Público, los fiscales trabajan más tranquilos. "Tienen el respaldo de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y si ellos están tranquilos, nosotros también. Hemos hecho una buena amalgama", indicó.

Agradeció el respaldo del presidente Martín Vizcarra y del jefe de la Policía, José Luis Lavalle. Señaló que eso significa que están yendo por buen camino.

"Intentaron menoscabar nuestra moral, pero salió al revés. Nos han fortalecido y ahora trabajaremos con más ahínco", enfatizó.