“Evidencias sobre investigados, creo yo, son contundentes”

¿Cuál es su balance de la primera semana de interrogatorios a Jorge Barata?

El balance es más que positivo, se han confirmado diversas versiones que ya se habían dado. Lo importante no es solo la información, sino la documentación, los medios de prueba que corroboran la información. Esto permite desnudar a los que se habían embarcado en esta campaña de desprestigio contra el acuerdo de colaboración eficaz y contra la Fiscalía.

El más reciente estudio del IEP revela que un 83% cree que Alan García se suicidó por los avances en el caso Lava Jato...

La imagen del expresidente Alan García ha quedado seriamente mellada con estas investigaciones y con estas revelaciones. Si bien es cierto, él ya no es parte de los procesos, sin embargo, hay un proceso mayor al que siempre hacía alusión: el juicio de la historia. Como van las cosas, el fallo en el proceso le va a ser también adverso. Esas versiones que han salido de algunos congresistas respecto a que estas encuestas pretenden un golpe… no es así. Lo que pretenden es que ellos se den cuenta de la realidad.

El Equipo Especial del caso Lava Jato ha advertido de la falta de recursos.

Ni el Congreso ni el Ejecutivo han dado los fondos necesarios a la Fiscalía y al Poder Judicial para avanzar. Si el presidente y los ministros son conscientes de que esto es necesario, ¿por qué no declaran en emergencia el sistema de administración de justicia y disponen las transferencias presupuestales? El Equipo Especial –donde hay cuatro fiscales– es absolutamente insuficiente, debería triplicarse por lo menos.

Varios investigados se hallan internados por problemas de salud. ¿No es mucha coincidencia?

En realidad es también una conmoción recibir esta información de Brasil. Creo que son conscientes de que su suerte está prácticamente echada. Las pruebas y las evidencias, creo yo, son contundentes. Sobre la señora Villarán a mí me da mucha pena porque soy su amigo, pero eso no obsta exigir que se investigue, se juzgue y se sancione a los responsables.

El alcalde de Lima anunció la suspensión de la Vía Expresa Sur. ¿Qué pasará con G y M?

Parece que esto es más una reacción para el público. Graña y Montero no tiene sanción, no hay una sentencia judicial firme que la prive de sus derechos como persona jurídica de contratar con el Estado. El alcalde, al decir que no va más, está resolviendo unilateralmente un contrato, lo que obviamente va a generar un daño...

¿Cuál es su opinión respecto a las prisiones preventivas?

Es importante. No estamos frente a un abuso de la prisión preventiva, sino frente a determinados excesos puntuales. ❖