Cipriani tras muerte de García: “Pido a Dios que lo acoja con su justicia misericordiosa”

El ex cardenal de Lima Juan Luis Cipriani se pronunció sobre la muerte de Alan García, quien falleció en horas de la mañana en la sala de operaciones del Hospital Casimiro Ulloa luego que se disparara en la cabeza cuando agentes de la DIVIAC pretendían hacer efectiva la orden de detención preliminar en su contra.

A través de un comunicado, el otrora arzobispo capitalino manifestó su pesar por el suicidio del líder aprista. “Elevo una oración por el descanso eterno del alma del Dr. Alan García Pérez, y le pido a Dios, el señor de la historia, lo acoja con su justicia misericordiosa. A su familia mis condolencias y oraciones. A los miembros del Partido Aprista, mi sentido pésame”, expreso, cita el diario Correo.

Cipriani fue más allá y cuestionó a sistema judicial del país – en una clara crítica a los jueces y fiscales que llevan el caso Odebrecht - en lo que a él le parecería que es un abuso de las medidas cautelares, tales como lo la prisión preliminar y preventiva.

“En los procesos no se puede tener como práctica usual la investigación bajo mandato de detención. Los operadores de justicia deben saber guardar la prudencia y reserva, pues están investigando a alguien que se presume inocente; no se pueden dejar llevar por la imagen mediática, que los aparta el rol que la sociedad les encarga (…) Es el momento de decir ¡Basta, a tanto odio y persecución!”, agregó el religioso.

Por último, se refirió a que la honra de cada persona debe siempre de respetarse, a pesar que esté implicado en procesos judiciales.

“La política no justifica nunca el odiar y destruir al contendor, buscando popularidad. La justicia no se apoya en usar y abusar de información no corroborada aún. La verdad y justicia deben proteger la honra y la dignidad de todas las personas, a la que todos tenemos derecho”, manifestó Cipriani.