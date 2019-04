Anuncian salida de Juan Luis Cipriani de conducción de programa radial

El cardenal Juan Luis Cipriani dejará la conducción del programa radial "Diálogo de Fe", en el que participa desde hace varios años difundiendo temas relacionados a la Iglesia Católica.

Así lo anunció Radio Programas del Perú (RPP) a través de un comunicado. Según indicaron, su salida se da "a raíz de los cambios en la Iglesia del Perú decididos por el Papa Francisco".

La decisión será efectuada desde el próximo sábado 20 de abril, con motivo de la Semana Santa. Sin embargo, el programa continuará.

La emisora radial informó que dará espacio "a nuevos sacerdotes y pastores de la Iglesia Católica". Además, contaron que esta decisión fue comunicada al cardenal el pasado mes de febrero.

"La voz del cardenal Cipriani será siempre bienvenida en RPP y le agradecemos por los años llevando su mensaje por todo el Perú a través de nuestra radio", se lee en el comunicado.

En el programa de hoy, Juan Luis Cipriani aprovechó para despedirse de los radioyentes. En un mensaje sobre la nobleza, el cardenal agradeció por la oportunidad que le brindaron.

"A mí la nobleza me obliga a decirle a don Manuel Delgado Parker gracias por estos largos años que me has permitido trabajar y llevar la palabra de Dios a millones de personas. Que Dios te bendiga y te consuele", señaló.