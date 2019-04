Miguel Castro: "Renuncié a Unidos por la República por discrepancias ideológicas".

Hace tres días el congresista Miguel Castro renunció a la bancada Unidos por la República considerando que su decisión responde a una coherencia con sus convicciones políticas. El parlamentario ratificó su postura y aseguró que se mantendrá como independiente.

"Es un tema de puntos de vista respecto de nuestro plan legislativo en el tiempo. Voy a trabajar reformas que orienten a que se dinamice la economía", dijo el legislador en Canal N.

En ese sentido, también señaló que su renuncia es irrevocable y que se enfocará en trabajar una gran reforma judicial orgánica especialmente en la parte procesal, de la cual es especialista.

"No hemos tenido una conversación con ellos. Es una renuncia irrevocable, no hay mayor tema que conversar", dijo el congresista Miguel Castro, ex miembro de Fuerza Popular y Unidos por la República.

La polémica se generaba a raíz de que, por reglamento, cualquier agrupación política en el Congreso tiene que tener, como mínimo, cinco integrantes. Con la salida de Miguel Castro, Unidos por la República se queda con cuatro miembros, por lo que no podrían ser bancada.

En ese sentido, el parlamentario dijo que "no es su responsabilidad". "Voy a mantenerme independiente para trabajar reformas y a dinamizar la economía", también añadió.