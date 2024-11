Callao: sujeto muerde y mutila la nariz de su expareja tras discusión para retomar la relación

Un sujeto fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de haber golpeado, mordido y mutilado parte de la nariz de su expareja. El ataque ocurrió durante la mañana del lunes 18 de noviembre, cuando Wisnthon Majipo Zumbilla, de 27 años de edad, ingresó a un local llamado 'Bar Rojo', ubicado en la av. Tomás Valle, donde la víctima trabajaba como azafata.

De inmediato, el agresor empezó a discutir con ella para retomar la relación. Sin embargo, ante la negativa, golpeó a la mujer y terminó con morderle la nariz- El sujeto refiere haber estado bajo los efectos del alcohol. "Le rogué que no lo hiciera. Quiso malograrme mi cara", expresó la mujer, quien permanece internada en el Hospital Sabogal.

Sin embargo, no es la primera vez que Wisnthon Majipo Zumbilla agrede a una mujer, ya que tiene antecedentes por violencia psicológica y física contra otra de sus exparejas, según una denuncia presentada en 2021.

La víctima asegura que Winsthon solía agredirla físicamente durante su relación. "No es la primera vez que tengo cicatrices en la boca. Tengo fotos de que él me ha hinchado el ojo. Todo y así le he perdonado, pero esto no se lo voy a perdonar, yo voy a seguir con mi denuncia", explicó a Latina TV.

Mujer agredida será sometida a cirugías de reconstrucción

La madre de la mujer agredida, quien tiene 3 hijos, señala que ahora necesitará 4 cirugías para reconstruir su rostro. Según el cirujano plástico Álvaro Pérez, la víctima nunca volverá a verse como antes.

"Las cicatrices no solamente se van a encontrar en el rostro, a nivel de la nariz, sino también en todas aquellas partes del cuerpo de donde se vaya a obtener tejido para reconstruir la nariz", indicó a Latina TV.

La mujer agredida ahora teme por su vida, ya que el agresor la habría amenazado tras el brutal ataque. "Él tiene que pagar por lo que hizo porque si él sale, me va a matar. Como me dijo ese día, de aquí no vas a salir viva, vas a salir muerta", declaró la víctima.

El Poder Judicial ha dictado 9 meses de prisión preventiva contra Wisnthon Majipo Zumbilla mientras se realizan las investigaciones de este caso, que se suma a una larga lista de violencia contra la mujer este 2024.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.