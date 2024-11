¿Problemas para verificar tu número en WhatsApp? Descubre cómo solucionarlo en 3 sencillos pasos

Se sugiere no compartir tu código de verificación de Whatsapp con nadie para proteger tu cuenta.

WhatsApp, la popular aplicación de mensajería instantánea de Meta utilizada en todo el mundo, cuenta con un sistema de seguridad basado en un código de seis dígitos. Este mecanismo está diseñado para garantizar que únicamente los propietarios legítimos de los números de teléfono puedan configurar y usar sus cuentas en la plataforma.

El proceso de verificación se activa cuando la app envía un código a través de un mensaje de texto (SMS) o una llamada automatizada. Este procedimiento no solo refuerza la seguridad del servicio, sino que también protege las conversaciones privadas contra accesos no autorizados.

Pasos para verificar mi número telefónico en WhatsApp

Para utilizar WhatsApp en tu teléfono, es necesario completar el proceso de verificación. Sigue estos pasos:

Escribe tu número de teléfono.

en la lista desplegable; esto añadirá automáticamente el código correspondiente en el campo izquierdo. Introduce tu número de teléfono en el campo derecho, sin incluir ceros al inicio.

Presiona “Siguiente” para solicitar el código de verificación.

Ingresa el código de 6 dígitos que recibirás a través de un mensaje SMS.

¿Cuáles son los requisitos para verificar mi número de teléfono en WhatsApp?

Antes de verificar tu número en WhatsApp, es importante considerar los siguientes puntos:

Solo puedes registrar un número de teléfono que sea de tu propiedad.

El número que deseas verificar debe estar habilitado para recibir mensajes SMS y llamadas.

Asegúrate de desactivar cualquier aplicación o función de bloqueo de llamadas, así como los administradores de tareas en tu dispositivo.

Es necesario contar con conexión a internet, ya sea mediante datos móviles o Wi-Fi. Si te encuentras fuera de cobertura o tienes una señal débil, podrías experimentar inconvenientes durante el proceso de verificación.

¿Qué pasa si no me llega el código de verificación?

Si tienes problemas para recibir el código de seis dígitos al verificar tu cuenta de WhatsApp, prueba lo siguiente:

Espera a que se complete la barra de progreso y vuelve a intentarlo. Este proceso puede tardar hasta 10 minutos. No intentes adivinar el código, ya que esto podría bloquear el acceso a la verificación por un tiempo determinado. Si no recibes el código antes de que se agote el tiempo, aparecerá la opción para recibir una llamada telefónica. Selecciona ‘Llámame’. Al responder, una voz automatizada te proporcionará un código de 6 dígitos que deberás ingresar para completar la verificación.

Si los problemas persisten, sigue estos pasos adicionales:

Apaga tu teléfono, espera 30 segundos y enciéndelo de nuevo.

Desinstala y vuelve a instalar la última versión de WhatsApp .

. Envía un mensaje de texto de prueba a tu propio número con el formato exacto utilizado en WhatsApp (incluyendo el código de país) para verificar que tienes una buena cobertura.

¿Qué hacer si recibí un código de verificación que no había solicitado?

Para garantizar la seguridad de tu cuenta, WhatsApp enviará una notificación push si alguien intenta registrar una cuenta utilizando tu número telefónico. Es fundamental no compartir el código de verificación con nadie para proteger tu cuenta.

Si recibes esta notificación, significa que alguien ingresó tu número y solicitó el código de registro. Esto puede deberse a que otro usuario escribió tu número por error o porque alguien está intentando acceder a tu cuenta.

Recuerda, nunca compartas tu código de verificación de WhatsApp. Si alguien intenta tomar control de tu cuenta, necesitará este código, el cual se envía vía SMS a tu teléfono. Sin él, nadie podrá completar la verificación ni usar tu número en WhatsApp, lo que asegura que mantendrás el control de tu cuenta.

¿Se puede activar WhatsApp sin código de verificación?

Si te encuentras fuera de tu país o no tienes la tarjeta SIM en tu dispositivo, no será posible instalar la aplicación. Según explica la compañía, el código de verificación es esencial para confirmar que el número que deseas registrar es realmente tuyo. “Es obligatorio verificar el número de teléfono con el código recibido por SMS o llamada. No enviamos este código por correo electrónico ni a un número diferente al que se desea verificar”, aclaran desde la empresa.