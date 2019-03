Medio local indica que salida de Josefina Townsend fue por “estrategia”

El medio local Radio Programas del Perú (RPP) emitió un comunicado sobre la salida de la periodista Josefina Townsend del programa 'Ampliación de Noticias', tras las duras críticas.

Las empresa señala que las decisiones son tomadas basándose en un "análisis" y "estrategia". Además, recalca que respeta la libertad de expresión de sus periodistas.

RPP añade que las salida de la periodista Josefina Townsend se debió a decisión personal de ella, pues le ofrecieron trabajar en otro horario y darle un espacio propio, pero lo rechazó.

Finalmente, asegura que lamenta la salida de Josefina Townsend y destaca que es una "experimentada periodista", la cual tiene las "puertas abiertas".

Críticas por la salida de Josefina Townsend

El semanario Hildebrandt en sus trece informó que la salida de la periodista Josefina Townsend se debería a presiones de figuras fujimoristas, debido a las preguntas incómodas que Twonsend realizaba a congresistas de Fuerza Popular.

Por su parte, Josefina Townsend dejó un mensaje en Twitter, en el que contó que, en su último día de trabajo, no la dejaron ser parte del programa que conducía con Patricia del Río y Fernando Carvallo.

"Hoy era mi último día en RPP. Lamentablemente me pidieron no participar en Ampliación de Noticias donde me hubiera gustado despedirme. Mi salida del programa fue decisión de la empresa", escribió.