César Lévano: “Siempre traté de buscar la verdad y obtener la belleza de la palabra”

Edmundo Dante Lévano La Rosa, conocido como César Lévano, fue periodista, escritor, político, poeta y docente. En una entrevista -realizada por Carlos Páucar para Suplemento Domingo de La República- este gran personaje, que hoy deja de luto al periodismo, dejó más de una reflexión y enseñanza.

“Yo he luchado contra dictadores, me han mandado preso, me han torturado, he conocido todas las cárceles, El Frontón, El Sexto, la Cárcel Central, el Panóptico, todos esos hoteles 5 estrellas (ríe). Y nunca tuve miedo, no me doy de valiente tampoco, pero cuando uno asume un ideal tiene que asumir también las consecuencias”, expresó César Lévano, en abril del 2018.

“Supe desde temprano por mis convicciones y mi labor por la verdad que no iba a obtener premios y por eso no los busqué. Pero los premios llegan y vienen ahora, lo que prueba que hay sectores generosos en el periodismo y las instituciones”, reflexionó sobre el Premio Fundación Gustavo Mohme Llona a la Trayectoria Periodística que recibió el 25 de abril del mismo año.

Al hablar de su trayectoria periodística y su paso por Caretas, Última Hora, France Press, La Prensa, Marka, Pulso, La República, Sí, Antena Uno, Diario Uno; César Lévano destacó la búsqueda de la verdad y el respeto que tiene por la palabra.

“Siempre traté de buscar la verdad y obtener la belleza de la palabra. Respeto mucho la palabra, desde muy joven he leído lo que he podido sin un afán esteticista, digamos, pero sí entendiendo que es mejor si la verdad se reviste de fuerza y elocuencia, es decir, de belleza”, recalcó.

César Lévano sostuvo que “lo suyo no fue compromiso social sino deber social, por herencia de su padre y abuelo, por genética”. “He tenido suerte hasta ahora, ¿no? Tengo 91 años y sigo, no me detengo, estoy escribiendo una historia del movimiento obrero peruano, quiero terminar este año”, manifestó.