AAR: “El fujiaprismo quiere empujar al abismo a Martín Vizcarra"

Augusto Álvarez Rodrich calificó de ‘conmovedores’ los consejos brindados por el fujimorismo al jefe de Estado, Martin Vizcarra, pues, según el periodista, en ‘teoría’ buscarían ayudar al mandatario a mejorar la situación del Perú.

“Quieren empujarlo al abismo al presidente de la República de acuerdo a los intereses del fujiaprismo porque lo que buscan es dar consejos para debilitarlo”, comentó.

El conductor de RTV sostuvo que el fujimorismo desea retomar el poder que ejerció durante el primer año de gestión de Vizcarra. Asimismo, indicó que los consejos de Carlos Tubino, Mauricio Mulder, Luz Salgado, Jorge del Castillo y el cardenal Juan Luis Cipriani solo eran para aprovechar el momento y tomar ganancias de ello.

Para el periodista, es equivocó el pensamiento del ex obispo de Lima, Juan Luis Cipirani, el cual aseguró que el presidente Martín Vizcarra debe olvidarse de la lucha anticorrupción y centrarse solo en hacer obras.

“Se pueden hacer las dos cosas a la vez (…) Cuando le aconsejan que baje el tono en la lucha anticorrupción es un consejo perverso porque no le conviene”, manifestó.

Por otro lado, la oposición pidió un ‘Gabinete suavecito’, pues deseaban trabajar sin confrontación con el Ejecutivo. El periodista indicó que esto hubiera sido un gran error, ya que este tipo de pensamiento llevó a Pedro Pablo Kuzcynski a renunciar a la presidencia.

Asimismo, el fujiaprismo aconsejó al mandatario de 'no mirar las encuestas', lo cual sería una gran equivocación, pues su afinidad con la población es el único soporte para Vizcarra al ser un presidente sin bancada.

“El fujimorismo lo único que quiere es defender prebendas, que no haya reforma política, que no haya reforma judicial, que no haya lucha anticorrupción, o sea como siempre la misma vaina de siempre”, concluyó.