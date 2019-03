En la misma vaina contra la reforma

La ofensiva del fujiaprismo contra el gobierno tendrá un nuevo episodio esta semana cuando se lance con todo contra el proyecto de reforma política que la alianza que dominó el Congreso hasta hace poco ha tratado de impedir.

El arranque formal de la ofensiva será mañana 4 de marzo, día en el que la comisión Tuesta debe presentar el proyecto que el presidente Martín Vizcarra le encargó a fines del año pasado, luego del referéndum en el que el gobierno derrotó por un contundente 85% a la alianza fujiaprista.

Eso fue expresión del repudio que el Apra y el fujimorismo han producido en la ciudadanía por su evidente uso del poder de manera arbitraria y prepotente, para ponerlo al servicio de intereses particulares y lobbies oscuros, así como de la corrupción.

El proyecto que entregará la comisión Tuesta al presidente Vizcarra será evaluado por este y, luego de añadirle sus propios planteamientos, lo someterá al congreso mediante proyectos que deben ser entendidos como parte de un conjunto, abriéndose un espacio para un nuevo capítulo de discusión entre el Gobierno y el Parlamento.

Se desconocen todavía las propuestas precisas que se presentarán sobre la reforma, pero teniendo en cuenta la calidad de los cinco profesionales que la integran, especialmente de Fernando Tuesta, uno de los expertos peruanos más calificados en asuntos electorales y políticos, se descuenta que será un magnífico proyecto.

Pero, en todo caso, antes de opinar hay que analizar el proyecto, que es lo que corresponde siempre. Eso no es, sin embargo, lo que piensan algunos desconcertados opinantes que creían ser dueños de un espacio en el protagonismo de la reforma y que no fueron convocados, quienes ya se han adelantado con la ofensiva contra el proyecto que aún no se conoce, contra la comisión y contra su presidente.

Las críticas al proyecto de reforma con el fin de pararla vendrán desde dos frentes: uno es el de los ‘expertos’ envidiosos por no haber sido convocados; y el otro, el de los parlamentarios que no quieren perder poder por la reforma.

Juntos harán una alianza contra el Gobierno que coincide con los testimonios que vendrán desde Brasil en menos de dos semanas. Es la misma vaina.