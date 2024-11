Agustín Lozano viajó a Asunción para presenciar la final de la Copa Sudamericana 2024 entre Racing vs Cruzeiro, lo que despertó las críticas desde diversos sectores. A su arribo a Lima, fue abordado por la prensa y señaló que siempre "recomendó" a los clubes para que inviertan en las divisiones menores cuando le consultaron por el cambio de sede del Sudamericano Sub-20. Sin embargo, el periodista Eddie Fleischman salió a responderle y tuvo duras palabras contras el mandamás de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El presidente de la FPF culpó al IPD por la pérdida de la sede del torneo juvenil y enfatizó que "no es la primera vez que el Gobierno ha fallado". Hace días, la Conmebol anunció que Venezuela organizará el certamen porque Perú presenta deficiencias en la infraestructura deportiva y no cuenta con las garantías para cumplir con los plazos establecidos.

Eddie Fleischman explota contra Agustín Lozano

En el aeropuerto Jorge Chávez, el mandamás del ente rector del fútbol peruano manifestó que siempre aconsejó a los clubes invertir en el fútbol base, pero el periodista Eddie Fleischman lo 'desmintió' y mencionó en su cuenta de X que no ha hecho nada por los menores.

"Este sujeto tiene la desfachatez de decir que siempre 'recomendó' invertir en menores. Sinvergüenza, fue vicepresidente la FPF desde el 2015 y presidente desde 2019, además de 16 años como presidente de la departamental de Lambayeque y por los menores no ha hecho un cara**. Farsante", aseveró en un tuit el comunicador.

Eddie Fleischman 'desmintió' las palabras de Agustín Lozano. Foto: captura de X/Eddie Fleischman

¿Qué dijo Agustín Lozano sobre la inversión de la FPF en menores?

Agustín Lozano, a su llegada a Perú, afirmó que el panorama que atraviesa la selección peruana es responsabilidad de los clubes por no hacerle caso cuando aconsejó que se trabaje en las divisiones menores.

"Yo no opino técnicamente y eso lo saben. Para eso tenemos a un director deportivo. Si queremos en el largo o a corto plazo no seguir quejándonos de los resultados deportivos, hay que invertir en menores, algo que siempre les recomendé y nunca quisieron hacer caso, y hoy cuando ven que las cosas no están dando resultado, quieren dar el grito al cielo", apuntó.

Horacio Zimmermann arremete contra Agustín Lozano

Mediante sus redes sociales, ante las palabras de Agustín Lozano en las que culpa al Gobierno de la decisión de la Conmebol de cambiar la sede del certamen juvenil, el periodista Horacio Zimmermann tuvo duras palabras contra el presidente de la FPF y enfatizó su victimización e inoperancia.

"Nunca es la FPF, siempre es otro. Victimización, inoperancia, falta de gestión, etc. Es claro cómo Lozano es el n.° 1 en abstraerse de la realidad: lo comprueba que se haya ido a Paraguay sin antes resolver los problemas de nuestro fútbol", apuntó el comunicador.

¿Cuál es la nueva sede del Sudamericano Sub-20?

La Conmebol anunció que Venezuela será el escenario del próximo Sudamericano Sub-20, un torneo que ya organizó en cuatro ocasiones anteriores. Aunque aún no se oficializan los estadios, se espera que el país proponga sedes emblemáticas como el Estadio Olímpico de Caracas o el Metropolitano de Mérida, que cumplen con los requisitos técnicos y logísticos para llevarse a cabo el torneo continental.