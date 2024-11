Caso Nicanor Boluarte: los audios que acreditan la hipótesis de la fiscalía

Nicanor Boluarte está como no habido desde el domingo 17 de noviembre, cuando el juez Richard Concepción Carhuancho anunció la lectura de sentencia y le impuso 36 meses de prisión preventiva por el caso Los Waykis en la Sombra.

El hermano de la presidenta Dina Boluarte es investigado en razón a que lideraría una organización criminal encargada de nombrar prefectos y subprefectos, quienes se ocuparían de recolectar firmas y entregar aportes económicos para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú.

Aunque Nicanor Boluarte siempre negó la imputación, el programa Punto Final presentó el contenido de los audios con los que la fiscalía acreditó su denuncia. Estos audios fueron entregados por un testigo que aparece como persona 5: Rogelio Benjamín Cuba Santiago, estrecho colaborador de la campaña electoral de Pedro Castillo en 2021.

Se trata de conversaciones grabadas que Cuba Santiago sostuvo con dos implicados en estos hechos: Víctor Torres y Jorge Ortiz Marreros. Este último era director de Gobierno Interior del Ministerio del Interior, quien designaba a prefectos y subprefectos. Una conversación de Ortiz Marreros fue referida por la fiscalía en las audiencias de prisión preventiva.

Voz femenina: Doctor, de Loreto, quiero saber. El señor Nicanor me propuso a mí, pero yo desistí.

Voz masculina: A mi whatsapp manda tu nombre, tu DNI, para filtrarlo.

Voz femenina: A mí me propuso el señor Nicanor, todos saben, pero yo desistí.

Voz masculina: ¿Cuál es tu apellido?.

Voz femenina: Jesica Silva.

Voz masculina: Sí me mandaron.

Fiscal: Esto demuestra que el señor Ortiz Marreros sí tenía esa corroboración de quién debía ser prefecto, subprefecto.

El testigo Rogelio Cuba declara que estas conversaciones no les sorprendían, porque sabían que Nicanor Boluarte era el que colocaba los puestos de subprefectos y prefectos. “No era novedad para círculo más cercano, ese era el conducto regular, ¿no?, entre comillas, pero ese era el conducto. Tanto así que ahí la señorita que está pidiendo algunas subprefecturas para la región Loreto menciona que ya había hablado con el señor Nicanor Boluarte”, declara Cuba a Punto Final.

También relata que Ortiz Marreros los citó a él y otras personas más en las inmediaciones del Ministerio del Interior. En esa reunión le pidieron algunas subprefecturas, ya que habían apoyado a Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral.

Sin embargo, de manera firme Ortiz le dijo a Cuba que él no decidía, “la que decide es la doctora”, aludiendo a Dina Boluarte.

En tanto, Nicanor Boluarte está como no habido. Su abogado Luis Vivanco dice no saber de su paradero, solo refiere que el hermano de la presidenta de la República ha decidido no someterse al fallo del juez Richard Concepción Carhuancho bajo el argumento de que es una decisión política y un acto no imparcial.