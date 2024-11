Freddy Hinojosa asumió funciones como vocero presidencial en mayo de este año. Los beneficios por este trabajo no solo quedaron en su sueldo de S/25.000, superior a los S/15.000 que gana su jefa, Dina Boluarte, sino también en usar el auto presidencial para ir a su trabajo en Palacio, según reveló un reportaje de Punto Final.

El equipo de investigación del referido medio, identificó que un auto de placa EGU897, asignado al despacho presidencial, se encarga de trasladar a Freddy Hinojosa desde su domicilio en Pueblo Libre a su lugar de trabajo, en Palacio de Gobierno.

Esta hipótesis pudo ser comprobada en más de cinco fechas. Concretamente, estas fueron: 11 de octubre, 16 de octubre, 5 de noviembre, 8 de noviembre, 14 de noviembre, 20 de noviembre y el 21 de noviembre.

Esta acción iría contra la directiva N°008-2017 referida a los lineamientos para la administración de vehículos en el despacho presidencial que se encuentra vigente, la cual indica que el servicio de movilidad puede ser brindada en los siguientes casos: cuando los servidores deben realizar una comisión fuera de la institución, para el traslado de documentación y traslado de materiales y bienes muebles.

Claro está que ninguno de estos supuestos se cumple en los traslados de Freddy Hinojosa.

Así lo confirmó el exsecretario de Palacio de Gobierno, José Elice, a Punto Final: (¿Cuándo hablamos de un mal uso de un auto del despacho presidencial? Tiene un reglamento. Este reglamento se tiene que cumplir. Un mal uso es cuando este reglamento no se cumple y se utiliza para fines privados que no tienen que ver con la función que cumplen quienes trabajan en el despacho presidencial".

De la misma forma, el exsecretario de Palacio de Gobierno, Víctor Andrés García Belaunde, confirmó que Hinojosa no tendría por qué usar el vehículo presidencial.

"(¿Al vocero le corresponde un vehículo asignado a la presidencia?) No. Porque no es de dedicación exclusiva. No está en planilla. Debe estar en un contrato privado en el CAS. No es parte de la estructura del Estado. No es parte de la burocracia del Estado. No es un funcionario público de carrera. Por lo tanto, no tendría por qué tener ese tipo de atribuciones de esa naturaleza", explicó.

Palacio asegura que el vocero sí puede usar un auto presidencial

Al ser consultado por esto, el área de prensa de Palacio, aseguró que, de acuerdo con la Ley de Presupuesto Público del 2024, en su artículo 10.5 le corresponde al jefe del gabinete técnico la asignación de un vehículo del Estado por ser un alto funcionario en actividad, como tuvieron sus antecesores.