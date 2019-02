Flores Nano no niega aporte de Odebrecht en audio con aspirante a colaborador

Un audio entre Lourdes Flores y el aspirante a colaborador eficaz revela que la lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC) no ha desmentido el aporte de Odebrecht a las campañas electorales de la organización política.

En la conversación,difundida por Panorama, ambas partes se refieren a la relación con Raymundo Serra, número dos de la empresa brasileña, y Jorge Barata, además de la situación de la constructora tras la revelación del escándalo Lava Jato.

En el audio, el aspirante a colaborador, identificado por Lourdes Flores como Horacio Cánepa, le dice a la ex candidata presidencial que tenía conocimiento casi absoluto de que Raymundo Nonato Trindade Serra se encontraba en “en colaboración”.

Nota en desarrollo

Conversación entre Lourdes Flores y el aspirante a colaborador eficaz:

Lourdes Flores: Ya, o sea él va a decir que ya

Intercolutor: osea, puede no decir nada

LF: Claro, claro

I: Originalmente, o sea, cuando hablé con Raúl me dijo que no estaba eso. Claro, pero, o sea, no lo…

LF:¿Tú hablaste con Raúl?

I: No, no he hablado con Raúl, no, no, no he hablado porque, es que la gente a veces no quiere, pues… es complicado cuando uno está lejos, pues.

LF: No, no, pero la primera oportunidad ¿tú hablaste con Raúl?

I: No, la primera oportunidad cuando… no, cuando.. no, yo he hablado con el propio Raymundo hasta mayo. Hasta mayo, hasta abril.

LR: y él ahí ¿ya estaba o no?

I: No, yo creo, o sea, lo que mí me parece que eso es de los dos últimos meses porque, o sea, él ya está afuera de la empresa y me parece raro porque ahí coincide con el tema que le amplían el asunto este, al, carajo…al del Callao…

(la información serviría para adelantarse a los hechos. Desde finales del año pasado estaba clara la defensa del FN, los aportes de campaña no configurarían delito)

LF: A ver, yo voy a seguir insistiendo pues, a ver si logro, si logro tomar algún contacto ¿no? Ojalá se pueda y quiera ¿no? No sé

I: Sí pues, pero si ocurriera hay que ver de tener más o menos las cosas claras, ah

LF: Sí pues

I: ¿Me entiendes? Eso es el tema porque obviamente hay, hay, hay, la teoría, la que yo creo y tú crees, que el tema del aporte económico no es, no es un delito

LF: Ah, no, delito no es, claro

I: No es un delito, claro. Pero es por eso, pero hay, hay, hay que tener cómo se entró, cómo se gastó, todas esas vainas hay que tenerla clara. Yo tengo clarísimo lo del tema del, lo del tema del… que vi con Olivia ¿ya? Por ese lado no hay problema

LF: ¿Ya? Ya, yo honestamente no, no, no tengo esa información tampoco, no, no, o sea, si vamos a ver el orden, ni me acuerdo ni puedo reconstruir tampoco ¿no?

I: Sí pues, pero más o menos, pues

LF: Sí pues. Ni siquiera, ni siquiera cifras, te digo, ah, no, no tengo claro eso para nada

I: Pucha, bueno, esto.. bueno pero lo ideal sería que no, que no, no, no ocurra nada

LF: Ojalá pues, ¿no? Ojalá pues, ¿no?

(no niegan el dinero de O, sino analizan los escenarios. Luego la conversaciones son mas lejanas pues la candidata creía que se acogería a la colaboración eficaz)

LF: Te cuento la historia pues. Ya después que te comunicaste tú con él y entonces le dijiste: mira no están atendiendo el trámite y están pidiendo información más valiosa, entonces, mi información, ¿ah?

I: Ya

LF: Y mi información más valiosa tiene que ver conmigo pues, ¿no? Eso es un poco el tema

I: Ah… ¿Qué eso te ha dicho Fernando? ¿Qué raro? No, no he hablado con él de ese tema

LF: Este.. y bueno, ese era el tema, o sea, finalmente, Horacio, mira, si si tienes que decir algo, oye no importa. Lo único que me gustaría es estar enterada, estoy, quisiera saber

I: NO, no hay nada, no hay nada. ¿Me entiendes? Yo estoy ocupado en 50 mil cosas, en mis temas, en qué miércoles dirá Raymundo, qué dirá Barata, osea, cada vez las cosas para mí son más complicadas